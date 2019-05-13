Бесплатный вводный курс в дизайн-мышление. Pre-event Elevator Lab Bootcamp

В рамках pre-event участникам Elevator Lab Bootcamp, а также всем желающим расскажут подробнее о методологии дизайн-мышления и как она может помочь в разработке новых продуктов и услуг.

Регистрация на workshop

Программа:

18.30 — Открытие и welcome coffee

19.00 — Вводный курс в дизайн-мышление

21.00 — Networking

Дизайн-мышление — методология, позволяющая находить новые решения существующих проблем с помощью творческого подхода, командной работы и ориентации на человека.

Позволяет: