Бесплатный вводный курс в дизайн-мышление. Pre-event Elevator Lab Bootcamp

Дата проведения:
13.05.2019
Место проведения:
Бесплатно
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В рамках pre-event участникам Elevator Lab Bootcamp, а также всем желающим расскажут подробнее о методологии дизайн-мышления и как она может помочь в разработке новых продуктов и услуг.
Программа:
18.30 — Открытие и welcome coffee
19.00 — Вводный курс в дизайн-мышление
21.00 — Networking
Дизайн-мышление — методология, позволяющая находить новые решения существующих проблем с помощью творческого подхода, командной работы и ориентации на человека.
Позволяет:
- развивать навыки для инновационной деятельности в бизнес-модели
- сопереживать клиенту, развивать глубокие потребительские идеи
- глубже понимать потребности клиентов и улучшить свои навыки, чтобы взаимодействовать с клиентами
- использовать метод проб и ошибок через быстрое прототипирование и итерацию
- совершенствовать свои методы интервью и наблюдения, чтобы лучше понять мотивацию клиентов
- использовать дизайн мышление для внедрения инноваций внутри компании
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