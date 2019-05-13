Бесплатный вводный курс в дизайн-мышление. Pre-event Elevator Lab Bootcamp

Дата проведения: 

13.05.2019

Место проведения: 

Бесплатно

В рамках pre-event участникам Elevator Lab Bootcamp, а также всем желающим расскажут подробнее о методологии дизайн-мышления и как она может помочь в разработке новых продуктов и услуг.

Регистрация на workshop

Программа:

18.30 — Открытие и welcome coffee

19.00 — Вводный курс в дизайн-мышление

21.00 — Networking

Дизайн-мышление — методология, позволяющая находить новые решения существующих проблем с помощью творческого подхода, командной работы и ориентации на человека.

Позволяет:

  • развивать навыки для инновационной деятельности в бизнес-модели
  • сопереживать клиенту, развивать глубокие потребительские идеи
  • глубже понимать потребности клиентов и улучшить свои навыки, чтобы взаимодействовать с клиентами
  • использовать метод проб и ошибок через быстрое прототипирование и итерацию
  • совершенствовать свои методы интервью и наблюдения, чтобы лучше понять мотивацию клиентов
  • использовать дизайн мышление для внедрения инноваций внутри компании
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