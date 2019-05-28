Ежегодная научно-практическая конференция OS DAY состоится в 2019 году в шестой раз. Она пройдет 10-11 июня в Москве, в здании МИАН РАН. Это единственное мероприятие, полностью посвященное созданию и развитию экосистемы операционных платформ в России. Конференцию проводит консорциум ведущих российских ИТ-компаний и организаций, разрабатывающих и развивающих свои операционные системы: ИСП РАН, DZ Systems, «Базальт СПО», ГосНИИАС, «Лаборатория Касперского», РЕД СОФТ, «РусБИТех-Астра» и «Криптософт».

Основная тема OS DAY 2019 – инструменты, их разработка и опыт применения. Конференция посвящена инструментальному обеспечению разработки операционных платформ и системного ПО. Рассматриваются инструменты, применяемые при отладке, анализе поведения ОС, верификации и инструментации кода ОС и прикладного кода, и прочее инструментальное обеспечение, в том числе – относящееся к управлению требованиями и тестированием.

Набор удобных и современных инструментальных средств на всех этапах жизненного цикла программного обеспечения – один из основных факторов надежности. Чем более совершенные инструменты применяются при разработке, тем безопаснее будет созданное с их помощью программное обеспечение.

«Без соответствующих инструментов мирового уровня создание конкурентоспособных операционных платформ просто невозможно, – отметил директор Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН Арутюн Аветисян. – Современные инструменты должны работать быстро, удовлетворять функциональным требованиям, быть удобными в использовании, чтобы ими мог эффективно пользоваться не только их разработчик. Наряду с непрерывно ужесточающимися требованиями к доверенным платформам разработка таких инструментов – это долгосрочный вызов, требующий постоянных передовых исследований и инноваций».

Чтобы российские операционные платформы работали качественно, были защищенными и конкурентоспособными, необходимо развивать нормативную базу, задающую требования к процессам разработки ПО и его сертификации, в частности – требования к инструментам анализа безопасности программного кода. Технологический уровень инструментов будет определять уровень безопасности ПО, проходящего сертификацию. Такие требования в настоящее время разрабатываются техническим комитетом по стандартизации «Защита информации» (ТК 362).

Выработка стандартов, разработка объективных механизмов оценки уровня инструментов требуют проведения большой работы с участием отраслевых экспертов. Поэтому так важно сегодня открытое обсуждение научных основ для создания инструментов, рекомендации от специалистов по разработке ОС, обсуждение имеющегося опыта применения современных инструментов. Многие российские ИТ-компании и организации применяют при разработке операционных платформ инструменты, отвечающие высоким требованиям к современному ПО. И этими примерами они готовы делиться на конференции. Если уже сейчас, непосредственно во время разработки ОС, большинство разработчиков начнет применять инструменты соответствующего уровня, то в дальнейшем, когда при сертификации будут применяться аналогичные инструменты, программному обеспечению будет легче пройти сертификацию.

Дмитрий Завалишин, генеральный директор DZ Systems и один из основателей OS DAY, рассказал о темах конференции: «Инструментальные средства разработки ПО – это те станки, на которых работают современные программисты. Они не только повышают производительность труда, но и зачастую позволяют достичь того, что вручную недостижимо. Обмен опытом применения тех или иных инструментов уже был на OS DAY, но в этом году мы хотим уделить этой тематике особое внимание».

Тематика конференции.

· Научные основы для разработки инструментов.

· Стандарты. Инструменты, связанные со стандартизацией (особенности стандартизации, какие проблемы есть со стандартизацией, что они значат, как будет дальше развиваться интеграция, какие ГОСТы необходимы отрасли и пр.)

· Технологии в применении к разработке инструментов.

· Опыт и практика применения инструментов.

· Опыт обучения работе с инструментами.

Регистрация на OS DAY 2019 – на сайте https://osday.ru/. Участие бесплатное.

В рамках конференции будет проводиться выставка разработок отечественных производителей операционных систем и аппаратных платформ, инструментов разработки и обеспечения надежности ПО. Заявки на участие принимаются в свободной форме на адрес osday@ispras.ru до 24 мая 2019 г. Участие в выставке платное.

Место и время проведения. 10-11 июня, Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН РАН). Москва, ул. Губкина, д. 8.

Конференция проводится при поддержке: Российской академии наук (РАН), Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).

За дополнительной информацией просьба обращаться: Новомлинская Анна, исполнительный директор OS DAY, an@ispras.ru