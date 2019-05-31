Ежегодно ребята ITG.BY создают мероприятие BEST ENGINEER EVENT in REPUBLIC. Конференция, праздник, meetup, party, как не назови, пожалуй, лучшее инженерное мероприятие лета.

В программе мероприятия — доклады производителей программного обеспечения и оборудования, ведущих специалистов и энтузиастов инженерного движения с просторов СНГ, общение с коллегами, отличная атмосфера и конечно же празднование дня системного инженера.

В этом году выступят сразу несколько докладчиков от компаний разработчиков EPAM, ScienceSoft, Jet Team, «Флант», Appodeal и т.д.

Когда и где:

26 июня, 12:00-18:00, пр-т Машерова 9, корпус 8.



Участие в мероприятии бесплатное, регистрация по ссылке: beer.itg.by/registration