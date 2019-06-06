Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения для руководителей

Собираетесь стать резидентом ПВТ 2019 году?

27 июня специалисты бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело и юридической компании REVERA расскажут, на что обратить внимание перед вступлением в ПВТ.

Мы расскажем о:

распределении затрат при переходе в ПВТ,

покупке услуг у иностранных контрагентов: как это делать и что учитывать,

применении льгот по ФСЗН и подоходному налогу без согласия сотрудников: последствия,

практике вступления в ПВТ в 2018-2019 годах,

подготовке бизнес-проекта: юридических и экономических аспектах.

Программа мастер-класса:

18.45 - 19.00 сбор гостей,

19.00 - 19.45 Маргарита Новосельцева “Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения”,

19.45 - 20.30 Артем Хандрико “Вступаем в ПВТ: подготовка бизнес-проекта и практика 2018 года”,

20:30 - 21:00 ответы на вопросы.

Спикеры:

1) Маргарита Новосельцева - руководитель IT- направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского консалтинга с 13-летним опытом работы. Автор порталов probusiness.io, kv.by. Соавтор выпусков “Шпаргалки руководителя”.

2) Артем Хандрико - юрист корпоративной практики REVERA. Специализируется на сопровождении IT- бизнеса и поддержке компаний-резидентов ПВТ. Автор порталов VC.RU, DEV.BY.

Стоимость: 15 BYN. Купить билет.