Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения для руководителей

Дата проведения:
27.06.2019
Место проведения:
Платно
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Собираетесь стать резидентом ПВТ 2019 году?
27 июня специалисты бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело и юридической компании REVERA расскажут, на что обратить внимание перед вступлением в ПВТ.
Мы расскажем о:
- распределении затрат при переходе в ПВТ,
- покупке услуг у иностранных контрагентов: как это делать и что учитывать,
- применении льгот по ФСЗН и подоходному налогу без согласия сотрудников: последствия,
- практике вступления в ПВТ в 2018-2019 годах,
- подготовке бизнес-проекта: юридических и экономических аспектах.
Программа мастер-класса:
- 18.45 - 19.00 сбор гостей,
- 19.00 - 19.45 Маргарита Новосельцева “Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения”,
- 19.45 - 20.30 Артем Хандрико “Вступаем в ПВТ: подготовка бизнес-проекта и практика 2018 года”,
- 20:30 - 21:00 ответы на вопросы.
Спикеры:
1) Маргарита Новосельцева - руководитель IT- направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского консалтинга с 13-летним опытом работы. Автор порталов probusiness.io, kv.by. Соавтор выпусков “Шпаргалки руководителя”.
2) Артем Хандрико - юрист корпоративной практики REVERA. Специализируется на сопровождении IT- бизнеса и поддержке компаний-резидентов ПВТ. Автор порталов VC.RU, DEV.BY.
Стоимость: 15 BYN. Купить билет.
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