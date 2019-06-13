REVERA Legal Tech Picnic

Networking Party в предверии конкурса REVERA Legal Tech Battle (приз 10000$) для IT и юристов на открытом воздухе с пиццей. В программе: короткие доклады на тему создания Legal Tech стартапов, неформальное общение с экспертами.

Место: Компьютерная академия ШАГ (внутренний дворик), ул. Карла Маркса, 32

Время: 21 июня | 18:00 - 21:00

Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте

О чем поговорим

Возможно ты уже слышал о нашем конкурсе REVERA Legal Tech Battle. Если нет, то подробнее можно узнать тут.



Если кратко, то это конкурс идей на стыке IT и права, где победитель получит 10000$.



Чтобы словить нужную волну, узнать больше о конкурсе и вдохновится, 21 июня мы проведем пикник. На нём ты сможешь отдохнуть на открытой площадке, погрузиться в тему Legal Tech, пообщаться с единомышленниками и собрать команду для победы в конкурсе.

Программа

18.00-18.30 – Боли юристов – идеи для автоматизации (Елена Бортновская, менеджер по инновациям REVERA)

18.30-19.00 – Какие Legal Tech продукты бывают и их классификация (Анна Позднякова, GENERAL COUNSEL, FLINT CAPITAL, победитель первого в Восточной Европе Legal Tech хакатона)

19.00-19.30 – Как украинский LegalTech к успеху шёл (Дмитрий Гадомский, соучредитель и СЕО ЮК Axon Partners)

19.30-20.00 – Как мы создавали свой LegalTech. Опыт журнала «Юрист» (Максим Половинко, шеф-редактор журнала «Юрист»)

Больше информации на сайте: https://event.revera.by/legaltech_picnic