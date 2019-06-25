Imaguru Startup Sprint #4

27 июня в 18:30 будет проходить митап Imaguru Startup Sprint.

Тема healthcare привлекает все больше инвесторов в последнее время. Искусный синтез технологий и медицины подарил нам продукты стартапов, которые бросают вызов даже самым страшным недугам.

Как создать продукт, который может спасти жизни людей? Есть ли особенности получения инвестиций healthcare стартапов ? Стоит ли идти в акселератор?

Все эти вопросы обсудим на митапе с experience стартапами.

Откроет нашу встречу участник многих конференции, одного из лучших health-акселераторов StartUp Health — стартап PigPug.

PigPug — cистема тренировки мозга на основе искусственного интеллекта для детей с дефицитом внимания и гиперактивностью (СДВГ), с использованием интерфейсов мозг-компьютер. Стартап расскажет о том, что такое СДВГ, его синдромах, что должны знать родители ребенка, у которого есть подозрения на СДВГ, какие принципы работы нейроинтерфейсов.

Co-founder Pig Pug Андрей Плечко поделится впечатлениями о том, каково это — получить приглашение в один из лучших health — акселераторов для стартапов, опыт обучения и о чем мечтает healthcare стартап.

Нашим вторым спикером станет CEO стартапа Djinn Sensor — Андрей Дюсьмикеев, Эксперт ЕРАМ IoT Solutions Эксперт Urban Instute Berlin Smart City.

Стартап Djinn Sensor — это умный сенсор экологии помещений и облачная аналитика комфорта, продуктивности и рисков здоровья. Комфортные и здоровые условия труда помогут увеличить выручку компании до 30%, обеспечат лояльность и вовление команды. Djinn Sensor приглашен на сразу несколько краткосрочных и долгосрочных программ акселерации, включая Digital Catapult’s 5G в Великобритании, International Security Accelerator CorkBIC в Ирландии, Climate Change Tech Accelerator 2019 в Армении, Smart City Vienna и других.