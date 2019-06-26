Онлайн-презентация нового бесплатного продукта в линейке bpm’online

Дата проведения: 

04.07.2019

Место проведения: 

Бесплатно

Компания Террасофт, лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, приглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового бесплатного продукта bpm’online studio free, который изменит подход к построению и описанию бизнес-процессов организации.

Видеорепортаж с участием управляющих партнеров и продуктовых лидеров Террасофт состоится 4 июля в 10:00 (МСК). Присоединяйтесь — это отличная возможность узнать о технологических новинках, а также планах по развитию платформы и продуктов bpm’online!

Ключевые цели онлайн-презентации:

  • Разрушить миф, что разработка корпоративного программного обеспечения — это сложно, долго и дорого.
  • Предложить инструмент, который поможет наладить тесное сотрудничество бизнеса и ИТ.
  • Познакомить с новейшими технологиями, которые изменят подход к описанию, регламентированию и автоматизации бизнес-процессов организации.
  • Расширить круг единомышленников, которым интересны современные BPM-инструменты, а также технологии low-code и no-code как основа и ключевой драйвер ускорения бизнеса.

Регистрируйтесь на сайте Террасофт: https://bit.ly/2I3dlFe   

Участники первыми получат доступ к bpmonline studio free — бесплатному продукту, релиз которого состоится в день презентации. Не пропустите!

 

Справка

Террасофт — лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, с офисами в семи странах и более чем 500 партнерами по всему миру. Тысячи крупных и средних компаний используют платформу bpm’online для оптимизации и ускорения процессов продаж, маркетинга и сервиса, а также операционных процессов организации. Продукты bpm’online включены в Магические Квадранты Gartner и лидируют в Forrester Wave. Миссия Террасофт — помогать компаниям ускоряться. www.terrasoft.ru

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