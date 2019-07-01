Salesforce Meetup MuleSoft

Дата проведения:
01.08.2019
Место проведения:
Бесплатно
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- Дата: 1 августа 2019 г.
- Время: 19:00 – 21:00
- Место: офис VRP Consulting в Минске, ул. Фр. Скорины, 2
- Участие: бесплатно
- Все вопросы по телефону: +375 25 751 97 01
Что вы знаете об интеграционной платформе MuleSoft? Она работает быстрее других, на ней меньше багов, а разработчикам легко проводить интеграцию, потому что для этого не нужно писать сложный код. А встречались ли вы с ней на практике?
Наши эксперты уже оценили способности MuleSoft и поделятся своим опытом на летнем митапе, который пройдет 1 августа!
Спикеры:
- Митеш Мистри, Salesforce Certified Technical Architect
- Дмитрий Жугин, Chief Technology Officer, VRP Consulting
- Александр Лядкевич, Salesforce Developer
На митапе мы:
- Сравним подходы к интеграции: point-to-point integration vs middleware layer. Рассмотрим проблематику интеграционных решений (выступление на русском языке).
- Поговорим о реальных примерах использования платформы MuleSoft и покажем демо (выступление на русском языке).
- Завершим митап выступлением Salesforce Certified Technical Architect на тему “Enterprise integration patterns” (выступление на английском).
Почему стоит посетить наш митап:
- вы узнаете о разнообразии интеграционных решений;
- получите базовые знания о том, как работает MuleSoft;
- познакомитесь с лучшими практиками и походами к интеграции.
Обязательное условие участия – регистрация. Количество мест ограничено.
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