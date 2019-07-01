Salesforce Meetup MuleSoft

Дата: 1 августа 2019 г.

Время: 19:00 – 21:00

Место: офис VRP Consulting в Минске, ул. Фр. Скорины, 2

Участие: бесплатно

Все вопросы по телефону: +375 25 751 97 01

Что вы знаете об интеграционной платформе MuleSoft? Она работает быстрее других, на ней меньше багов, а разработчикам легко проводить интеграцию, потому что для этого не нужно писать сложный код. А встречались ли вы с ней на практике?

Наши эксперты уже оценили способности MuleSoft и поделятся своим опытом на летнем митапе, который пройдет 1 августа!

Спикеры:

Митеш Мистри , Salesforce Certified Technical Architect

, Salesforce Certified Technical Architect Дмитрий Жугин , Chief Technology Officer, VRP Consulting

, Chief Technology Officer, VRP Consulting Александр Лядкевич, Salesforce Developer

На митапе мы:

Сравним подходы к интеграции: point-to-point integration vs middleware layer. Рассмотрим проблематику интеграционных решений (выступление на русском языке). Поговорим о реальных примерах использования платформы MuleSoft и покажем демо (выступление на русском языке). Завершим митап выступлением Salesforce Certified Technical Architect на тему “Enterprise integration patterns” (выступление на английском).

Почему стоит посетить наш митап:

вы узнаете о разнообразии интеграционных решений;

получите базовые знания о том, как работает MuleSoft;

познакомитесь с лучшими практиками и походами к интеграции.

Обязательное условие участия – регистрация. Количество мест ограничено.