Salesforce Meetup MuleSoft

Дата проведения: 

01.08.2019

Место проведения: 

Бесплатно
  • Дата: 1 августа 2019 г.
  • Время: 19:00 – 21:00
  • Место: офис VRP Consulting в Минске, ул. Фр. Скорины, 2
  • Участие: бесплатно
  • Все вопросы по телефону: +375 25 751 97 01

Что вы знаете об интеграционной платформе MuleSoft? Она работает быстрее других, на ней меньше багов, а разработчикам легко проводить интеграцию, потому что для этого не нужно писать сложный код. А встречались ли вы с ней на практике?

Наши эксперты уже оценили способности MuleSoft и поделятся своим опытом на летнем митапе, который пройдет 1 августа!

Спикеры:

  • Митеш Мистри, Salesforce Certified Technical Architect
  • Дмитрий Жугин, Chief Technology Officer, VRP Consulting
  • Александр Лядкевич, Salesforce Developer

На митапе мы:

  1. Сравним подходы к интеграции: point-to-point integration vs middleware layer. Рассмотрим проблематику интеграционных решений (выступление на русском языке).
  2. Поговорим о реальных примерах использования платформы MuleSoft и покажем демо (выступление на русском языке).
  3. Завершим митап выступлением Salesforce Certified Technical Architect на тему “Enterprise integration patterns” (выступление на английском).

Почему стоит посетить наш митап:

  • вы узнаете о разнообразии интеграционных решений;
  • получите базовые знания о том, как работает MuleSoft;
  • познакомитесь с лучшими практиками и походами к интеграции.

Обязательное условие участия – регистрация. Количество мест ограничено.

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