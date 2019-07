The Rolling Scopes Conference 2019

The Rolling Scopes Conference - большая IT-конференция, которую с 2015 года драйвит комьюнити The Rolling Scopes. В 2019-м конференция займет три дня: за это время спикеры и участники обсудят JavaScript, Front-end, Frameworks, Mobile, Smart TV, Node.JS, VR/AR и другие темы.



В Минск 9-11 августа приедут крутые IT-специалисты со всего мира: Швейцарии, Англии, США, Израиля, Франции, Украины, России, Польши, Беларуси, Румынии, Голландии и Сербии. На RS Conf выступят спикеры из Google, Uber, Yandex, Mozilla, EPAM, KasperskyLab и других компаний.



The Rolling Scopes Conference будет интересна не только хардкорным айтишникам. Например, Сергей Шаляпин из Oxagile расскажет, что не так с классическим образованием и как оно трансформируется с помощью технологий. Александр Блинов из Headhunter подскажет, как правильно проходить собеседования, а Данис Тазетдинов из EPAM расскажет о ближайшем будущем дополненной реальности.



Конференция пройдет в пространстве ОК16 в Минске. Купить билеты можно на сайте ивента. Цена: от 60 до 200 BYN.