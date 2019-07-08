Cronis: Кодировки и строки. С нуля до профессионала за 2 часа

Не упустите свой шанс и получите совершенно бесплатно знания о всех нюансах работы кодировок. Вы навсегда решите для себя проблему откуда берутся данные вопросительные знаки.

Сегодня требования к программистам высоки как никогда, поэтому от Вас требуется писать быстродействующий код

Понимание кодировок позволяет избежать проблем отладки кода при работе со сторонними сервисами

На интервью компаний Google, Facebook часто встречаются задачи на знание работы кодировок

На лекции вы научитесь:

Понимать разницу между ASCII и ANSI

Разбираться в OEM кодовых страницах

Использовать Unicode

Применять кодировки UTF-8, UTF-16, UTF-32

Видеть недостатки кодировок

Разбираться в строках для Big&Little endian

Решать задачи с интервью в Google

Также вы узнаете:

Как "за кулисами" работают кодировки

Сильные и слабые стороны кодировок

Приходите - вы будете поражены, насколько все может быть просто!

Лекция проходит в online-формате. Участие бесплатно, регистрация обязательна: http://cronis.by/events/