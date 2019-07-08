Cronis: Кодировки и строки. С нуля до профессионала за 2 часа

Дата проведения: 

15.07.2019

Место проведения: 

Бесплатно

Не упустите свой шанс и получите совершенно бесплатно знания о всех нюансах работы кодировок. Вы навсегда решите для себя проблему откуда берутся данные вопросительные знаки.

  • Сегодня требования к программистам высоки как никогда, поэтому от Вас требуется писать быстродействующий код
  • Понимание кодировок позволяет избежать проблем отладки кода при работе со сторонними сервисами
  • На интервью компаний Google, Facebook часто встречаются задачи на знание работы кодировок

 

На лекции вы научитесь:

  • Понимать разницу между ASCII и ANSI
  • Разбираться в OEM кодовых страницах
  • Использовать Unicode
  • Применять кодировки UTF-8, UTF-16, UTF-32
  • Видеть недостатки кодировок
  • Разбираться в строках для Big&Little endian
  • Решать задачи с интервью в Google

Также вы узнаете:

  • Как "за кулисами" работают кодировки
  • Сильные и слабые стороны кодировок

Приходите - вы будете поражены, насколько все может быть просто!

Лекция проходит в online-формате. Участие бесплатно, регистрация обязательна: http://cronis.by/events/

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