Cronis: Кодировки и строки. С нуля до профессионала за 2 часа

Дата проведения:
15.07.2019
Место проведения:
Бесплатно
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Не упустите свой шанс и получите совершенно бесплатно знания о всех нюансах работы кодировок. Вы навсегда решите для себя проблему откуда берутся данные вопросительные знаки.
- Сегодня требования к программистам высоки как никогда, поэтому от Вас требуется писать быстродействующий код
- Понимание кодировок позволяет избежать проблем отладки кода при работе со сторонними сервисами
- На интервью компаний Google, Facebook часто встречаются задачи на знание работы кодировок
На лекции вы научитесь:
- Понимать разницу между ASCII и ANSI
- Разбираться в OEM кодовых страницах
- Использовать Unicode
- Применять кодировки UTF-8, UTF-16, UTF-32
- Видеть недостатки кодировок
- Разбираться в строках для Big&Little endian
- Решать задачи с интервью в Google
Также вы узнаете:
- Как "за кулисами" работают кодировки
- Сильные и слабые стороны кодировок
Приходите - вы будете поражены, насколько все может быть просто!
Лекция проходит в online-формате. Участие бесплатно, регистрация обязательна: http://cronis.by/events/
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