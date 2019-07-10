Adobe Community Meetup #14

Тема ближайшей встречи ‒ Adobe Experience Manager. Мы поговорим о возможностях новой версии платформы, которые появляются у разработчиков, маркетологов и бизнеса. Важным выступлением станет и обзор, как избежать типичных трудностей по защите данных на АЕМ-проектах. Вас ждет базовая теория, много примеров и аналитика от экспертов по решениям от Adobe.

1. БЕЗОПАСНОСТЬ В AEM – ЭТО ВОПРОС ПЛАТФОРМЫ ИЛИ СПОСОБА ВНЕДРЕНИЯ?

Андрей Пинчук | Certified Senior AEM Developer в Axamit

Даже минимальная утечка конфиденциальных данных может стать причиной разного рода потерь для бизнеса. В докладе Андрей рассмотрит все доступные уровни защиты данных на платформе Adobe Experience Manager, обозначит основные ошибки разработчиков и покажет, как их решить.

2. ЧТО НОВОГО В AEM 6.5: ФИШКИ, ФИЧИ, ФИКСЫ

Владимир Литвинчук | Certified Senior AEM Developer

Платформу Adobe Experience Manager ежегодно признают топовой в области управления контентом. В апреле 2019 года состоялся релиз новой версии, обзором которой поделится наш спикер. В основе его доклада: рассказ о новых функциях, полезных элементах и работе с платформой на практике.

По регистрации вход на мероприятие бесплатный.