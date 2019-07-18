16-17 октября в Москве состоится 4-й крупнейший форум по блокчейну и криптовалютам — Blockchain Life 2019​.

Эксперты и участники из 70 стран обсудят стремительное развитие технологии блокчейн в России и мире, рассмотрят все возможные пути заработка на криптовалютах и инновационных стартапах, дадут свои прогнозы о будущем самой перспективной и быстрорастущей индустрии современности.

Среди участников и спикеров: владельцы крупнейших мировых компаний индустрии, основатели топовых криптомонет, бизнесмены и инвесторы, разработчики, представители государственной власти и все те, кто хочет разобраться в тонкостях, найти полезные связи и присоединиться к мировому сообществу блокчейн и крипто индустрии.

Blockchain Life 2019 — одно из самых значимых событий в мире и крупнейшее событие России и Европы. Ежегодно мероприятие собирает более 5000 участников из 70 стран, объединяя на своей площадке профессионалов отрасли и тех, кто еще хочет успеть запрыгнуть в уходящий поезд передовых блокчейн-деятелей, меняющих каждую сферу современности уже сегодня.

Цена участия сегодня стартует от 2999 рос. руб.

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