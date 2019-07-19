SAP Tech Talks: роботы и боты

Международный митап SAP Tech Talks в новом летнем формате. Дресс-код - смокинги и шорты, место - центр Минска, "Песочница", тема - "Роботы и боты".

Встреча посвящена SAP Conversational AI, CoPilot и iRPA, а также отличной погоде и хорошему настроению.

Сергей Тихоненко (Норвегия), сооснователь и идейный вдохновитель Skybuffer, расскажет, почему иногда найти общий язык с ботами проще, чем с людьми, а Юрий Богданов (Беларусь), менеджер EPAM, поделится своим опытом создания и дрессировки роботов на базе SAP iRPA.

Самых пунктуальных и любознательных снова ждёт SAP Brain Battle и куча классных призов.

Итак, 31 июля, среда, 18:30, "Песочница" (Куйбышева, 45).

Участие бесплатное, но нужна регистрация.