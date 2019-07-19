IT-конференция “Стачка. Иннополис”

12-13 октября 2019 г. состоится вторая в этом году крупнейшая региональная IT-конференция Стачка. Впервые мероприятие пройдет осенью, и не в родном Ульяновске, а в первом российском городе для IT-специалистов Иннополисе.

Программа Стачки.Иннополис — это:

Вопросы разработки , включая мобильную разработку, frontend, backend, HighLoad, безопасность, аналитику, TeamLead, Agile, QA, Product Management и DevOps;

, включая мобильную разработку, frontend, backend, HighLoad, безопасность, аналитику, TeamLead, Agile, QA, Product Management и DevOps; Вопросы digital , включая digital управление и маркетинг, UI/UX, digital transformation, SEO, лидогенерацию;

, включая digital управление и маркетинг, UI/UX, digital transformation, SEO, лидогенерацию; Вопросы кадров , методологии и практики IT-образования, включая взаимодействие школы и вуза, обучения в вузах и внутри компаний;

, методологии и практики IT-образования, включая взаимодействие школы и вуза, обучения в вузах и внутри компаний; Трендовые вопросы о будущем ИТ-компаний, технологиях “Умного города”, разработке операционных систем и искусственном интеллекте.

Свое участие в качестве спикеров осенней “Стачки” уже подтвердили ведущие эксперты IT-отрасли России:

Алексей Натекин - организатор крупнейшего в СНГ сообщества специалистов по машинному обучению и искусственному интеллекту Open Data Science. Основатель платформы для Machine Learning соревнований — Data Souls.

- организатор крупнейшего в СНГ сообщества специалистов по машинному обучению и искусственному интеллекту Open Data Science. Основатель платформы для Machine Learning соревнований — Data Souls. Алексей Рагозин - специалист в области разработки высоконагруженных распределённых систем на платформе Java. Возглавлял команду по внедрению In-memory Data Grid решений в компании GridDynamics, работал в Deutsche Bank, где занимался архитектурой систем в области электронной торговли.

- специалист в области разработки высоконагруженных распределённых систем на платформе Java. Возглавлял команду по внедрению In-memory Data Grid решений в компании GridDynamics, работал в Deutsche Bank, где занимался архитектурой систем в области электронной торговли. Александр Макаров - программист, разрабатывавший такие громкие проекты, как Wrike.com, Stay.com и сервис обучения английского языка Skyeng. Активный участник OpenSource проектов и один из ключевых разработчиков PHP-фреймворка Yii.

- программист, разрабатывавший такие громкие проекты, как Wrike.com, Stay.com и сервис обучения английского языка Skyeng. Активный участник OpenSource проектов и один из ключевых разработчиков PHP-фреймворка Yii. Александр Александров - гуру отечественного тестирования, эксперт по управлению качеством ПО, управлению тестированием с опытом работы более 50 лет. Эксперт Russian Software Testing Qualifications Board (RSTQB).

- гуру отечественного тестирования, эксперт по управлению качеством ПО, управлению тестированием с опытом работы более 50 лет. Эксперт Russian Software Testing Qualifications Board (RSTQB). Николай Смирнов - программный директор Skillbox, автор курсов Нетологии и Skillbox, за плечами более 200 проведенных вебинаров и участие в более чем 40 профильных конференциях по продвижению. Автор статей на ведущих порталах по тематике социальных медиа: cossa.ru, likeni.ru, towave.ru.

- программный директор Skillbox, автор курсов Нетологии и Skillbox, за плечами более 200 проведенных вебинаров и участие в более чем 40 профильных конференциях по продвижению. Автор статей на ведущих порталах по тематике социальных медиа: cossa.ru, likeni.ru, towave.ru. Сергей Федюнин - cоучредитель агентства Практика SMM. Соавтор книги «Технологии цифрового маркетинга».

Специальным гостем конференции станет российский ученый, доктор биологических наук, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН Сергей Вячеславович Савельев. Он широко известен своими исследованиями в области природы человеческого мозга, его эволюции, а также морфофункциональным основам одаренности и гениальности.

Гостей мероприятия ждет уникальная атмосфера первого российского города для IT-специалистов. В Иннополисе ежедневно находятся более 3500 человек. Здесь зарегистрировано 150 компаний, 91 из них - резиденты и партнеры ОЭЗ «Иннополис». Сдано в аренду более 12 тысяч квадратных метров недвижимости. Запущена вся базовая инфраструктура: 19 жилых домов, детский сад, школа, IT-лицей, медицинский и спортивный центры, работают отделения почты и банков, 3 супермаркета, несколько кафе и бар, автомойка, аптеки, книжный и цветочный магазины, хобби-центр и другие сервисные компании.

Место проведения конференции: г. Иннополис

Даты проведения конференции: 12-13 октября.

Организаторы конференции: Ассоциация развития информационных технологий совместно с ОЭЗ «Иннополис».

Сайт конференции:https://nastachku.ru/

Электронная почта: info@nastachku.ru