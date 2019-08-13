FuncBy Meetup #14

К концу лета сообщество FunсBY устраивает долгожданную встречу, которая пройдет в SPACE 22 августа.

Вход на митап свободный, нужно только зарегистрироваться.

В программе:

– Микросервисы на ZIO, Константин Степанов, Lead Software Engineer, NetCracker.

История перехода одного молодого проекта с Akka на ZIO. С участием ФП, Scala и Кафки.

– Паттерны проектирования DynamoDB, Дмитрий Гончаров, Senior Software Engineer, Flo Health Inc.

DynamoDB – NoSQL СУБД поставляемая как служба в облаке Amazon Web Services.

Как правило, рассматривается разработчиками только как хранилище типа "ключ-значение". Дмитрий постарается расширить это представление и на наглядном примере показать, как с помощью специальных паттернов можно использовать DynamoDB в качестве замены традиционных реляционных баз данных.

Также обсудим недостатки и области применения таких подходов.

– Kafka-Journal, Ярослав Климко, Domain architect, Evolution Gaming.

Ярослав расскажет про гибридный бэкэнд для event sourcing, который объединяет возможности потоковой передачи данных через кафка и индексирования через Cassandra

Регистрация участников с 18.30, начало докладов в 19.00.

Место проведения: SPACE (ул. Октябрьская 16/4).

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