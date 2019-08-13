UX/UI Митап от ScienceSoft

Дата проведения:
27.08.2019
Место проведения:
Бесплатно
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ScienceSoft запускает серию бесплатных мероприятий по различным направлениям!
Митап пройдет 27 августа, где обсудим, что важно знать про UX и UI для создания привлекательного и удобного интерфейса.
Кому это будет полезно?
- практикующим IT-cпециалистам для обмена опытом с коллегами и новых профессиональных контактов;
- начинающим специалистам или тем, кто планирует переход из своей специальности в IT, встреча поможет больше узнать о работе в этой сфере.
Что будет?
Вы услышите три мнения о UX и UI с позиции экспертов ScienceSoft:
- бизнес-аналитика, совмещающего роли BA и UX-консультанта;
- дизайнера;
- тестировщика.
Как попасть?
Ознакомиться с программой митапа подробнее можно здесь.
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