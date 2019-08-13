UX/UI Митап от ScienceSoft

ScienceSoft запускает серию бесплатных мероприятий по различным направлениям!

Митап пройдет 27 августа, где обсудим, что важно знать про UX и UI для создания привлекательного и удобного интерфейса.



Кому это будет полезно?

- практикующим IT-cпециалистам для обмена опытом с коллегами и новых профессиональных контактов;

- начинающим специалистам или тем, кто планирует переход из своей специальности в IT, встреча поможет больше узнать о работе в этой сфере.

Что будет?

Вы услышите три мнения о UX и UI с позиции экспертов ScienceSoft:

- бизнес-аналитика, совмещающего роли BA и UX-консультанта;

- дизайнера;

- тестировщика.

Как попасть?

Ознакомиться с программой митапа подробнее можно здесь.