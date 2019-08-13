Django Girls – это всемирная инициатива, направленная на то, чтобы помочь девушкам сделать первые шаги в IT. Уже состоялось более 845 мастер-классов в 98 странах мира. Мы будем рады видеть всех желающих окунуться в увлекательный мир программирования и интернет-технологий. Мастер-класс Django Girls Minsk - первое мероприятие такого формата в Беларуси.

На мастер-классе ты:

создашь свой личный блог при помощи языка программирования Python и фреймворка Django;

весело и полезно проведешь время;

познакомишься с новыми интересными людьми.

Никаких специальных знаний – мастер-класс рассчитан на абсолютных новичков в программировании. Все, что нужно взять с собой – это личный ноутбук и желание попробовать себя в веб-разработке, а для регистрации пройти по ссылке:



https://djangogirls.org/minsk/apply/

Мероприятие пройдет 21 сентября 2019 года в офисе ScienceSoft в Минске по адресу ул. Веры Хоружей, 25 и продлится весь день.



Нужно учесть, что заполнение формы не гарантирует участие, а только лишь даёт шанс на него. Заявки принимаются до 1 сентября 2019 года. О том, по каким критериям отбираются участники, можно прочитать здесь. Результат рассмотрения заявки будет отправлен после 3 сентября на e-mail, указанный в анкете.