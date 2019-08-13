QA-конференция QAASP

Дата проведения:
27.09.2019
Место проведения:
Платно
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27 сентября пройдет конференция для QA-инженеров и всех, кто причастен к тестированию, автоматизации, обеспечению безопасности.
27 сентября пройдет конференция для QA-инженеров и всех, кто причастен к тестированию, автоматизации, обеспечению безопасности.
Своими кейсами поделятся:
- Илья Кудинов, Лондон, Lead QA Engineer в Badoo;
- Евгений Толчинский, Киев, QA Engineer, ex-Ciklum;
- Евгений Карпович, Минск, Head of QA в Neotech Development;
- Алексей Буль, Минск, Head of QA в Rozum Robotics;
- Игорь Хрол, Минск, Data Engineer в компании Automattic (работает над Wordpress.com, ex Adform, Wargaming, EPAM)
и другие, список спикеров будет пополняться.
Более подробная информация и билеты: http://qaasp.tech
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