QA-конференция QAASP

27 сентября пройдет конференция для QA-инженеров и всех, кто причастен к тестированию, автоматизации, обеспечению безопасности.



Своими кейсами поделятся:

- Илья Кудинов, Лондон, Lead QA Engineer в Badoo;

- Евгений Толчинский, Киев, QA Engineer, ex-Ciklum;

- Евгений Карпович, Минск, Head of QA в Neotech Development;

- Алексей Буль, Минск, Head of QA в Rozum Robotics;

- Игорь Хрол, Минск, Data Engineer в компании Automattic (работает над Wordpress.com, ex Adform, Wargaming, EPAM)

и другие, список спикеров будет пополняться.



Более подробная информация и билеты: http://qaasp.tech

Стоимость участия: от 100 руб

Место проведения: Минск, Октябрьская, 16