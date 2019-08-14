Дата проведения:
с 18.09.2019 по 21.09.2019
Место проведения:
Платно
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CSS-Minsk-JS 2019 – международная конференция для фронтенд разработчиков и UI-специалистов. Участников ждут два дня докладов о CSS- и JS-разработке, а также серия практических воркшопов:
- 18 сентября – воркшоп Виталия Фридмана
- 19 сентября – 3 воркшопа
- 20 сентября – CSS-день
- 21 сентября – JS-день
Полный лайн-ап конферении уже на сайте. В этом году ключевыми спикерами CSS-Minsk-JS стали:
- Эрик Мейер – автор книг "CSS: The Definitive Guide" и "Design for real life", создатель первого официального набора тегов W3C. Тема доклада – эволюции тегов в веб-разработке.
- Ире Адеринокун – частый спикер крупнейших международных конференций, автор более 100 статей о HTML, CSS и JavaScript, автор блога bitsofco.de! Тема доклада – новые возможности веб-производительности.
- Виталий Фридман – креативный лидер и Front-End/UX консультант журнала Smashing. Тема воркшопа - Smart Responsive Interface Design Patterns.
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