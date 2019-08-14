CSS-Minsk-JS 2019 – международная конференция для фронтенд разработчиков и UI-специалистов. Участников ждут два дня докладов о CSS- и JS-разработке, а также серия практических воркшопов:

18 сентября – воркшоп Виталия Фридмана

19 сентября – 3 воркшопа

20 сентября – CSS-день

21 сентября – JS-день

Полный лайн-ап конферении уже на сайте. В этом году ключевыми спикерами CSS-Minsk-JS стали: