Blockchain Conference Moscow

Дата проведения: 

03.10.2019

Место проведения: 

Платно

Девятая Blockchain Conference Moscow состоится 3 октября. Только здесь за один день вы получите наиболее актуальные знания в области альтернативных финансов, продуктивный нетворкинг с топовыми представителями блокчейн-сообщества, ознакомитесь с новыми разработками и реальными кейсами.

Мероприятие будет поделено на два блока:

  • «Блокчейн в бизнесе».
  • «Инсайдерская информация, прогнозы и перспективы».

Участвовать в Blockchain Conference Moscow – означает:

  • получить инсайдерскую информацию из мира блокчейна и криптовалют;
  • узнать о новых инструментах для продвижения своего бизнеса;
  • заявить о себе и найти инвесторов для поддержки ваших идей.

Мероприятие организует Smile-Expo – международная компания, которая проводит отраслевые мероприятия в В2В- и В2С-секторах по всему миру.

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