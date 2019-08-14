Дата проведения:
03.10.2019
Место проведения:
Платно
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Девятая Blockchain Conference Moscow состоится 3 октября. Только здесь за один день вы получите наиболее актуальные знания в области альтернативных финансов, продуктивный нетворкинг с топовыми представителями блокчейн-сообщества, ознакомитесь с новыми разработками и реальными кейсами.
Мероприятие будет поделено на два блока:
- «Блокчейн в бизнесе».
- «Инсайдерская информация, прогнозы и перспективы».
Участвовать в Blockchain Conference Moscow – означает:
- получить инсайдерскую информацию из мира блокчейна и криптовалют;
- узнать о новых инструментах для продвижения своего бизнеса;
- заявить о себе и найти инвесторов для поддержки ваших идей.
Мероприятие организует Smile-Expo – международная компания, которая проводит отраслевые мероприятия в В2В- и В2С-секторах по всему миру.
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