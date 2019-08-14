Девятая Blockchain Conference Moscow состоится 3 октября. Только здесь за один день вы получите наиболее актуальные знания в области альтернативных финансов, продуктивный нетворкинг с топовыми представителями блокчейн-сообщества, ознакомитесь с новыми разработками и реальными кейсами.

Мероприятие будет поделено на два блока:

«Блокчейн в бизнесе».

«Инсайдерская информация, прогнозы и перспективы».

Участвовать в Blockchain Conference Moscow – означает:

получить инсайдерскую информацию из мира блокчейна и криптовалют;

узнать о новых инструментах для продвижения своего бизнеса;

заявить о себе и найти инвесторов для поддержки ваших идей.

Мероприятие организует Smile-Expo – международная компания, которая проводит отраслевые мероприятия в В2В- и В2С-секторах по всему миру.