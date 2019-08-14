3D Print Expo 2019

4-5 октября компания Smile-Expo проведет в КВЦ «Сокольники» VII крупнейшую выставку аддитивных технологий – 3D Print Expo. Передовые решения в области 3D-печати и сканирования, топ-спикеры России и зарубежья, битва стартапов, грандиозное награждение 3D Print Awards – на два дня Москва станет мировым центром 3D-технологий.

В этом году ключевая тема мероприятия – как продать 3D-технологии. Часть выставки будет посвящена индустриальному направлению. Гости 3D Print Expo смогут увидеть и протестировать современные 3D-принтеры, сканеры, расходные материалы и обслуживающий сервис для медицины, строительства, пищевой промышленности и других отраслей.

В рамках ивента пройдет нетворкинг, под который будет отдельно обустроена бизнес-локация. Таким образом прямо во время мероприятия можно будет договориться о партнерстве и совместных бизнес-проектах.

Также в программе:

открытый лекторий, где обсудят современные тенденции отрасли;

образовательный круглый стол на тему, как использовать современные решения для 3D-печати и сканирования;

битва стартапов, где инвесторы смогут ознакомиться с наиболее интересными 3D-проектами.

Конференция 3D Print Expo объединит лучших специалистов, разработчиков и поставщиков, которые обсудят, как применяется 3D-печать в различных отраслях, как использовать возможности персональных 3D-принтеров для бизнеса и как внедрить инновации в производственные процессы крупного масштаба.

Выставка будет интересна и полезна предпринимателям, маркетологам, дизайнерам, архитекторам, медикам и всем, кто интересуется инновационными достижениями независимо от специальности и возраста.

Для всех, кто готов глубоко погрузиться в технологии 3D-печати, 3D-сканирования и 3D-моделирования, на 3D Print Expo пройдут соответствующие мастер-классы. В ходе занятия участники ближе познакомятся с миром аддитивных технологий, смоделируют собственные объекты в программе и распечатают их на профессиональном 3D-принтере. Билеты на мастер-классы предоставляют двухдневный доступ на выставку. Количество мест ограничено.

Школьники и студенты смогут принять участие в увлекательном квесте по выставке, мастер-классах по рисованию 3D-ручками и других активностях.

В конце мероприятия среди посетителей разыграют главный приз – фирменный 3D-принтер. И по традиции в рамках выставки пройдёт 3D Print Awards – ежегодное торжественное награждение лучших представителей отрасли.

3D Print Expo состоится 4-5 октября в КВЦ «Сокольники» по адресу: Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1.