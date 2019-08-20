PHP Meetup #29: спикер из Badoo расскажет о Unit-тестах

На новый PHP Meetup в Минске приедет спикер из Badoo. Алексей Солодкий расскажет об основных концепциях unit-тестирования, понимание и применение которых сделает ваши тесты стабильными, быстрыми и, главное, эффективными.

Вместе со спикером можно будет обсудить, как следить за качеством ваших тестов, как отличить качественные тесты от некачественных и почему от вторых больше вреда, чем пользы.

Доклад будет полезен как PHP-разработчикам, которые страдают от медленных и нестабильных тестов, так и тем, кто только собирается внедрять юнит-тестирование в свой проект.

А еще на митапе расскажут, как и зачем создать phar-архив и проведут экскурсию по NoSQL.

24 августа 2019-го

Минск, "Песочница" (ул. Куйбышева, 45)

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