Как стать IT-шником учась в старших классах?

Как правильно начать в 14, 15 или 16 лет, и какой лучший путь для подростка в мире современных технологий, вы сможете узнать на презентации программы обучения Академии ШАГ специально разработанной для старшеклассников.

Это уникальная для Беларуси и лучшая программа подготовки детей к будущему по оценке ООН и ЮНЕСКО (международный саммит WSIS 2017 Женева).

В программе:

Презентация Компьютерной Академии ШАГ

Направления и особенности обучения в Академии по направлению «Профессиональное IT-образование для учеников 9,10,11 классов».

Расскажем, КАК мы обучаем, ЧТО будет знать и уметь выпускник

Индивидуальные консультации с преподавателями. Это прекрасная возможность встретиться и лично пообщаться с нашими преподавателями являющимися практикующими специалисты с опытом работы в IT-индустрии, и задать интересующие вопросы

Приходите всей семьей 24 августа в 10.30!

--Место встречи: ул. Карла Маркса, 32 (ст. м. Купаловская / Октябрьская)

Мероприятие бесплатное, регистрируйтесь и приходите:

https://itstep.by/news/kak-stat-it-shnikom-uchas-v-starshih-klassah/