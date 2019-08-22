Как стать IT-шником учась в старших классах?

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Место проведения:
Как правильно начать в 14, 15 или 16 лет, и какой лучший путь для подростка в мире современных технологий, вы сможете узнать на презентации программы обучения Академии ШАГ специально разработанной для старшеклассников.
Это уникальная для Беларуси и лучшая программа подготовки детей к будущему по оценке ООН и ЮНЕСКО (международный саммит WSIS 2017 Женева).
В программе:
Презентация Компьютерной Академии ШАГ
Направления и особенности обучения в Академии по направлению «Профессиональное IT-образование для учеников 9,10,11 классов».
Расскажем, КАК мы обучаем, ЧТО будет знать и уметь выпускник
Индивидуальные консультации с преподавателями. Это прекрасная возможность встретиться и лично пообщаться с нашими преподавателями являющимися практикующими специалисты с опытом работы в IT-индустрии, и задать интересующие вопросы
Приходите всей семьей 24 августа в 10.30!
--Место встречи: ул. Карла Маркса, 32 (ст. м. Купаловская / Октябрьская)
Мероприятие бесплатное, регистрируйтесь и приходите:
https://itstep.by/news/kak-stat-it-shnikom-uchas-v-starshih-klassah/
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