Гид по профессиям. Back-end разработчик

Лев Селезнев обладает 20-летним опытом разработчика из которых 15-лет back-end разработки.

О чем будем общаться:

- Что такое back-end?

- Почему back-end? Сложно и интересно.

- Основные направления в рамках web-разработки.

- Что такое back-end без front-end ?



Где и когда?

Карла Маркса 32, 3-й этаж, конференц-зал

9 сентября в 19.00



Вход свободный для всех желающих, но нужна регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyGHGtZjslCiGtjdTpxh61CjP8NeSqqZV68phmM0Y6LByw-A/viewform