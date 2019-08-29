Гид по профессиям. Back-end разработчик

Дата проведения: 

09.09.2019

Место проведения: 

Бесплатно

Лев Селезнев обладает 20-летним опытом разработчика из которых 15-лет back-end разработки. 
О чем будем общаться: 
- Что такое back-end? 
- Почему back-end? Сложно и интересно. 
- Основные направления в рамках web-разработки. 
- Что такое back-end без front-end ? 

Где и когда? 
Карла Маркса 32, 3-й этаж, конференц-зал
9 сентября в 19.00 

Вход свободный для всех желающих, но нужна регистрация: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyGHGtZjslCiGtjdTpxh61CjP8NeSqqZV68phmM0Y6LByw-A/viewform

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