Гид по профессиям. Back-end разработчик

Дата проведения:
09.09.2019
Место проведения:
Бесплатно
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Лев Селезнев обладает 20-летним опытом разработчика из которых 15-лет back-end разработки.
Лев Селезнев обладает 20-летним опытом разработчика из которых 15-лет back-end разработки.
О чем будем общаться:
- Что такое back-end?
- Почему back-end? Сложно и интересно.
- Основные направления в рамках web-разработки.
- Что такое back-end без front-end ?
Где и когда?
Карла Маркса 32, 3-й этаж, конференц-зал
9 сентября в 19.00
Вход свободный для всех желающих, но нужна регистрация:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyGHGtZjslCiGtjdTpxh61CjP8NeSqqZV68phmM0Y6LByw-A/viewform
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