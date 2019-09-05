Знакомство с ИТ-профессиями. Разработчик игр

Дата проведения:
17.09.2019
Место проведения:
Бесплатно
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О чем будем общаться:
Где и когда?
17 сентября в 19.00 состоится знакомство с одной из самых интересных ИТ профессий - GAME-разработчик.
Хотели бы создать свой игровой мир и оживить его? Не знаешь с чего начать и как стать ближе к мечте? Тогда приходи на встречу с Егором Валько, который расскажет от А до Я о gamedev индустрии.
Егор Валько - специалист с 5-летним опытом game-разработчика.
О чем будем общаться:
1. Этапы создания игры
2. Разработка в одиночку и командой
3. Кризис идей
4. Что делать с готовым продуктом
Где и когда?
17 сентября в 19.00 на Карла Маркса, 32 – в конференц-зале Академии ШАГ (3 этаж)
Вход бесплатный, но нужна регистрация:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfafqfC51_uSazxVm…/viewform
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