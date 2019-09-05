Знакомство с ИТ-профессиями. Разработчик игр

17 сентября в 19.00 состоится знакомство с одной из самых интересных ИТ профессий - GAME-разработчик.

Хотели бы создать свой игровой мир и оживить его? Не знаешь с чего начать и как стать ближе к мечте? Тогда приходи на встречу с Егором Валько, который расскажет от А до Я о gamedev индустрии.

Егор Валько - специалист с 5-летним опытом game-разработчика.

О чем будем общаться:

1. Этапы создания игры

2. Разработка в одиночку и командой

3. Кризис идей

4. Что делать с готовым продуктом

Где и когда?

17 сентября в 19.00 на Карла Маркса, 32 – в конференц-зале Академии ШАГ (3 этаж)

Вход бесплатный, но нужна регистрация:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfafqfC51_uSazxVm…/viewform