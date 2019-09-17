Семинар «A! Day’s», инициированный Научно-технологической ассоциацией «Конфедерация Цифрового Бизнеса» при поддержке АО «Лаборатория Касперского», пройдет 26-27 сентября на площадке учреждения «Спортивно-оздоровительная база ФПБ «Ратомка».

Мероприятие посвящено вопросам внедрения и развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Участники семинара будут обсуждать вопросы внедрения новых технологий в бизнесе, обозначат возникающие проблемы и совместно с представителями разных отраслей экономики наметят пути их решения. Основная целевая аудитория - руководители ИТ-департаментов и департаментов, отвечающие за развитие цифровой трансформации в банках, представители страховых организаций и организаций в сфере электронной коммерции.

Перед слушателями выступят представители компаний Лаборатория Касперского, Системные технологии, EPAM, Айтакко, Брайтум, Loginome, Silk Data, 21vek.by, Приорбанк, Страховой брокер Эксинс. Спикеры поделятся самыми свежими примерами реализованных проектов в области AI&ML, рассмотрят правовые основы использования искусственного интеллекта в финансовом секторе, расскажут, как управлять проектами с высокой ценой ошибки, научат построению статистических моделей для банковского бизнеса и внедрению машинного обучения с целью повышения эффективности службы поддержки и многое другое.

По итогам семинара ожидается дальнейшее становление единого центра компетенции профессионалов в этой сфере с участием представителей регуляторов, ИТ-компаний, заинтересованных бизнес-пользователей и ответственных за цифровую трансформацию сотрудников организаций финансово-кредитной и страховой сфер, а также сектора электронной коммерции. Организаторы семинара надеются, что создание мульти-профильного профессионального сообщества, которое использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения и транслирует этот опыт в мир, послужит своеобразным трамплином для внедрения лучших практик AI&ML и дальнейшего развития этого направления в нашей стране.

Следить за актуальной программой семинара и зарегистрировться в качестве участника можно на сайте.