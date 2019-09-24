Форум РИФ.Технологии

Самый массовый технологический форум Поволжья РИФ.Технологии состоится 28 сентября в Ульяновске на площадке дворца культуры «Губернаторский» по адресу улица Карла Маркса 2/13. Мероприятие соберет 3500 гостей со всей России и признанных экспертов из разных компаний.

В этом году РИФ.Технологии отметит свой юбилей, а значит программа будет еще более насыщенной. Ведущим акцентом форума станут технологии для всех. На сцене РИФТЕХ выступят:

Дмитрий Goblin Пучков – легенда озвучки, локализатор компьютерных игр, блогер с миллионной аудиторией и один из самых известных людей Петербурга;

Евгений КраСава Савин – «Человек года» по версии GQ, российский футболист, ведущий и комментатор телеканала МатчТВ;

Андрей Соловьев – автор одного из самых популярных русскоязычных YouTube-каналов о мобильной технике, информационных технологиях и гаджетах;

Александр Друзь – обладатель «Бриллиантовой совы» и хрестоматийный магистр игры «Что?Где?Когда?», один из самых эрудированных людей страны, многократный участник телеигр «Брэйн ринг» и «Своя игра».

Со сцены форума эксперты расскажут о том, куда движется развитие технологий, как они влияют на развитие рунета, блоггинг, компьютерные игры и какие навыки стоит развивать современному человеку.

Зона экспо превратится в масштабную выставку, где гости форума смогут хорошо провести время между выступлениями спикеров: аттракционы, головоломки, квиз, живая музыка и вкусная еда. А также общение с единомышленниками, последние новости из мира технологий, возможность поиска партнеров для своего бизнеса и просто отдых в стиле ИТ.

Узнать о форуме подробнее и пройти регистрацию можно на официальном сайте события: tech.rif.ru Участие в форуме бесплатное.