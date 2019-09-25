Знакомство с IT-профессиями. Project manager

Дата проведения:
Место проведения:
Секреты внутренней кухни раскроет старший project manager компании R-Style Lab — Егор Сосковец. Егор имеет практический опыт с 1996 г., и 6 летний опыт на должности project manager.
О чем пойдет речь:
— Что такое проект?
— Зачем нужен менеджер для проекта?
— Разные подходы в управлении проектом (Waterfall, Agile)
— Программный продукт, команда, клиент — примеры из практики
О чем пойдет речь:
- что такое проект?
- зачем нужен менеджер для проекта?
- разные подходы в управлении проектом (Waterfall, Agile)
- программный продукт, команда, клиент - примеры из практики
Где и когда
Карла Маркса 32, 3-й этаж, конференц-зал
4 октября в 19.00
Вход бесплатный, но нужна регистрация
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXJzNIoL_qY70zdjDoYycQ0V9E1N2rOPG02R_aWtjEHPQ4w/viewform
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