Знакомство с IT-профессиями. Project manager

Секреты внутренней кухни раскроет старший project manager компании R-Style Lab — Егор Сосковец. Егор имеет практический опыт с 1996 г., и 6 летний опыт на должности project manager.

О чем пойдет речь:

— Что такое проект?

— Зачем нужен менеджер для проекта?

— Разные подходы в управлении проектом (Waterfall, Agile)

— Программный продукт, команда, клиент — примеры из практики



О чем пойдет речь:

- что такое проект?

- зачем нужен менеджер для проекта?

- разные подходы в управлении проектом (Waterfall, Agile)

- программный продукт, команда, клиент - примеры из практики



Где и когда

Карла Маркса 32, 3-й этаж, конференц-зал

4 октября в 19.00

Вход бесплатный, но нужна регистрация

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXJzNIoL_qY70zdjDoYycQ0V9E1N2rOPG02R_aWtjEHPQ4w/viewform