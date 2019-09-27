10 октября 2019 года в Минске в отеле «Пекин» пройдет третий Форум по технологиям Cisco – одно из самых значимых ежегодных мероприятий Беларуси в области информационных технологий.

Организаторы мероприятия – компания Mobile Service и Cisco System – приглашают технических и IT-директоров, начальников и технических специалистов подразделений, которые отвечают за развитие и безопасность IT-инфраструктуры, принять участие в ивенте.

Традиционно Форум по технологиям Cisco посвящен ключевым вопросам цифровой трансформации инфраструктур предприятий и организаций, а также современным технологиям обеспечения информационной безопасности.

Эксперты IT-рынка Беларуси, Украины и России расскажут об актуальных инструментах и поделятся успешными кейсами и демонстрациями решений. Форум по технологиям Cisco – это площадка профессионального нетворкинга для его участников.

Основные темы Форума:

Комплексная защита периметра сети

Поведенческая аналитика для безопасности ЦОД и кампусных сетей

Построение программно-определяемых сетей (SDN-software defined network)

Использование решений Cisco для повышения эффективности совместной работы

Решения для реактивного и проактивного мониторинга сети

Организация связи между локальным и облачным ЦОД

В этом году акцент сделан не на количестве, а на качестве презентаций спикеров. Выступления будут еще более содержательными, глубокими и основанными на практических кейсах.

Участие в мероприятии бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.

Ознакомиться с программой Форума по технологиям Cisco 2019 и зарегистрироваться можно на сайте https://ciscoitforum.mobiles.by/