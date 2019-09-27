Форум по технологиям Cisco

Дата проведения: 

10.10.2019

Место проведения: 

Бесплатно

10 октября 2019 года в Минске в отеле «Пекин» пройдет третий Форум по технологиям Cisco – одно из самых значимых ежегодных мероприятий Беларуси в области информационных технологий.

Организаторы мероприятия – компания Mobile Service и Cisco System – приглашают технических и IT-директоров, начальников и технических специалистов подразделений, которые отвечают за развитие и безопасность IT-инфраструктуры, принять участие в ивенте.

Традиционно Форум по технологиям Cisco посвящен ключевым вопросам цифровой трансформации инфраструктур предприятий и организаций, а также современным технологиям обеспечения информационной безопасности.

Эксперты IT-рынка Беларуси, Украины и России расскажут об актуальных инструментах и поделятся успешными кейсами и демонстрациями решений. Форум по технологиям Cisco – это площадка профессионального нетворкинга для его участников.

Основные темы Форума:

  • Комплексная защита периметра сети
  • Поведенческая аналитика для безопасности ЦОД и кампусных сетей
  • Построение программно-определяемых сетей (SDN-software defined network)
  • Использование решений Cisco для повышения эффективности совместной работы
  • Решения для реактивного и проактивного мониторинга сети
  • Организация связи между локальным и облачным ЦОД

В этом году акцент сделан не на количестве, а на качестве презентаций спикеров. Выступления будут еще более содержательными, глубокими и основанными на практических кейсах. 

Участие в мероприятии бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.

Ознакомиться с программой Форума по технологиям Cisco 2019 и зарегистрироваться можно на сайте https://ciscoitforum.mobiles.by/

 

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