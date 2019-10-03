Онлайн-семинар «Как digital-бизнесу заработать в 2020 году?»

22-го октября состоится онлайн-интенсив «Как digital-бизнесу заработать в 2020 году?». Организаторы расскажут о том, как увеличить прибыль веб-студии / digital-агентства в будущем году. Для тех, кто хочет быть минимум на 10 шагов впереди своих конкурентов.

В программе:

1. Разбор ошибок

Определяем и предостерегаем от самых популярных «граблей», на которые наступают многие участники digital-рынка. Предупрежден – вооружен!

2. Тренды с западного агентского рынка

Как и чем живет digital-рынок Европы, США и Австралии? Какие идеи можно перенять из их опыта?

3. Оптимизация рентабельности

Как начать зарабатывать больше с текущим портфелем услуг и без дополнительных вложений в лидогенерацию?

4. Качественный рост проектов

Как получать заказы с более «вкусными» чеками, которые существенно поднимут ваш уровень?

5. Количественный рост проектов

Где брать еще больше заказов, создавая новые точки контакта с целевой аудиторией?

6. Апгрейд портфеля услуг

Как улучшить портфель услуг так, чтобы это позитивно сказалось на прибыли вашего бизнеса?

7. «Смежные» методы заработка

Обзор всех способов, которые доступны вам «по умолчанию» (но скорее всего вы их до сих пор не используете)

8. Новые источники денег

«Каналы» бывают не только для трафика, но и для денег. Расскажем, как трансформировать бизнес, не боясь новых направлений деятельности.

Подробности и регистрация на сайте:

http://2020digital.ru