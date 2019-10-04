Конференция New Space Days 2019

Если вы всегда мечтали быть ближе к космосу — у вас есть редкая возможность узнать, что происходит в космической индустрии сегодня и открыть для себя способ участия космических проектах или увидеть возможности для бизнеса.



5-6 октября в Минске пройдет уникальная конференция о любительском космосе и новом космическом бизнесе.

На конференции выступят SpaceIL из Израиля, аппарат которых стал первым в истории аппаратом частной компании достигшей луны, единственный в мире любительский проект запуска человека в космос CopenhagenSuborbitals из Дании и первый коммерческий стартап Китая(iSpace), который сегодня не сходит с обложек китайских таблоидов.



Первый день конференции будет посвящен некоммерческому космосу: любительским миссиям, открытым космическим конкурсам и космосу в образовании

В панельной дискуссии представители Беларуси, России и Европы обсудят возможности космических проектов на базе университетов, образовательных центров и открытых инженерно-космических конкурсов.



Известный популяризатор космоса Виталий “Зеленый Кот” Егоров, представит проект миссии к Луне которая даст окончательный ответ на вопрос, были ли там американцы.



SpaceIL, CopenhagenSuborbitals и другие команды со всего мира, прошедшие большой путь, поделятся практическими историями.



Космос — сложная штука, и будет интересно узнать, как маленькие команды решают сложнейшие задачи: люди, техника, финансовые ресурсы, разработка и тестирование, общение с государством. Многие считают что решить все это в комплексе попросту невозможно, но наши гости успешно это делают.



Второй день конференции будет посвящен коммерческому применению космоса: космическим стартапам, программам сотрудничества с Европой, и возможностям для космических разработок в РБ.



AZO.space от лица европейского космического агенства, раскажут о возможностях бизнес-инкубации и участия Беларуси в европейских космических программах. Белорусская Федерация Беспилотной Авиации расскажет, как в Беларуси разрабатывать космические технологии не нарушая законы.

iSpace, PlanetLabs, и другие компании, успешно ведущие бизнес в космосе, поделятся своим опытом и возможностях использования своих сервисов.

Agile в космосе, Satellite as Service, выведение попутной нагрузки — нашим гостям есть, что рассказать. И это не теория — это сегодняшняя реальность космической индустрии. У вас есть уникальная возможность познакомится с выступающими в неформальной обстановке. Мы надеемся, что из этого вырастут новые космические истории Беларуси. До космоса ближе, чем до Вильнюса.

Поддержать развитие космоса в Беларуси и приобрести билеты можно по ссылке: http://newspacedays.org/