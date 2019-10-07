Инструменты контроля бизнеса через бухгалтерию

Дата проведения:
31.10.2019
Место проведения:
Платно
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Руководите IT-компанией? Ведете свой собственный учет отдельно от бухгалтерского? Хотите развивать компанию на основе реальных данных?
Приходите 31 октября на мастер-класс бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело и аудиторской компании RegisConsult.
Мы расскажем:
- Самое важное в Учетной политике (что это и зачем).
- В каких моментах надо контролировать бухгалтерию.
- Что такое Процессы в бухгалтерии и кто за них отвечает.
- Управленческий учет как инструмент контроля за бизнесом, как с ним обращаться и кому поручить.
- Минимальный набор управленческой отчетности:
- платежный календарь: что это и для чего;
- бюджет: кому нужен и зачем;
- баланс и Отчет о прибылях и убытках.
Все участники мастер-класса получат чек-лист “Must have бизнеса по бухгалтерии” и пример Платежного календаря
Цена: 15 BYN. Купить билет.
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