Инструменты контроля бизнеса через бухгалтерию

Руководите IT-компанией? Ведете свой собственный учет отдельно от бухгалтерского? Хотите развивать компанию на основе реальных данных?

Приходите 31 октября на мастер-класс бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело и аудиторской компании RegisConsult.

Мы расскажем:

Самое важное в Учетной политике (что это и зачем).

В каких моментах надо контролировать бухгалтерию.

Что такое Процессы в бухгалтерии и кто за них отвечает.

Управленческий учет как инструмент контроля за бизнесом, как с ним обращаться и кому поручить.

Минимальный набор управленческой отчетности:

платежный календарь: что это и для чего;

бюджет: кому нужен и зачем;

баланс и Отчет о прибылях и убытках.

Все участники мастер-класса получат чек-лист “Must have бизнеса по бухгалтерии” и пример Платежного календаря

Цена: 15 BYN. Купить билет.