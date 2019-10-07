Инструменты контроля бизнеса через бухгалтерию

Дата проведения: 

31.10.2019

Место проведения: 

Платно

Руководите IT-компанией? Ведете свой собственный учет отдельно от бухгалтерского? Хотите развивать компанию на основе реальных данных?

Приходите 31 октября на мастер-класс бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело и аудиторской компании RegisConsult. 

Мы расскажем:

  • Самое важное в Учетной политике (что это и зачем).
  • В каких моментах надо контролировать бухгалтерию.
  • Что такое Процессы в бухгалтерии и кто за них отвечает.
  • Управленческий учет как инструмент контроля за бизнесом, как с ним обращаться и кому поручить.
  • Минимальный набор управленческой отчетности:
  • платежный календарь: что это и для чего;
  • бюджет: кому нужен и зачем;
  • баланс и Отчет о прибылях и убытках.

Все участники мастер-класса получат чек-лист “Must have бизнеса по бухгалтерии” и пример Платежного календаря

Цена: 15 BYN. Купить билет.

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!