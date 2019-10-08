Salesforce Meetup “Salesforce best practices. Developer tips and tricks”

Дата проведения: 

31.10.2019

Место проведения: 

Бесплатно
  • Дата: 31 октября 2019 г.
  • Время: 19:00 – 21:00
  • Место: офис VRP Consulting в Минске, ул. Фр. Скорины, 2
  • Участие: бесплатно
  • Все вопросы по телефону: +375 25 751 97 01

Belarusian Salesforce Community продолжает развивать международное сотрудничество, объединяя Salesforce-экспертов из разных стран. 

И уже следующий митап в Минске мы проведем совместно с Salesforce Community Ukraine

В самый мистический день года - 31 октября, в 19:00, наши спикеры:

  • Александр Богомаз, Salesforce Developer (Sparkybit, Ukraine),
  • Владимир Баюл, Salesforce Developer (Sparkybit, Ukraine),
  • Павел Усольцев, Salesforce Developer (VRP Consulting, Belarus),

поделятся рецептом того самого зелья (читай:советами), как работать с Apex и оставаться спокойными. 

Программа Salesforce Meetup #8

  • Откроет событие Александр Богомаз, основатель Salesforce Community Forum в Украине. Он расскажет, как развивается Сообщество в Украине и какими темпами растет популярность технологий среди айтишников.
  • Владимир Баюл и Павел Усольцев поделятся лучшими практиками работы c Apex, уделят внимания моментам, которые будут полезны разработчикам от уровня junior до senior.

После выступления спикеров - атмосферная afterparty в духе мультфильмов Тима Бертона!

Зарегистрироваться на митап можно по ссылке

Количество место ограничено!

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