Salesforce Meetup “Salesforce best practices. Developer tips and tricks”

Дата: 31 октября 2019 г.

Время: 19:00 – 21:00

Место: офис VRP Consulting в Минске, ул. Фр. Скорины, 2

Участие: бесплатно

Все вопросы по телефону: +375 25 751 97 01

Belarusian Salesforce Community продолжает развивать международное сотрудничество, объединяя Salesforce-экспертов из разных стран.

И уже следующий митап в Минске мы проведем совместно с Salesforce Community Ukraine!

В самый мистический день года - 31 октября, в 19:00, наши спикеры:

Александр Богомаз , Salesforce Developer (Sparkybit, Ukraine),

, Salesforce Developer (Sparkybit, Ukraine), Владимир Баюл, Salesforce Developer (Sparkybit, Ukraine),

Salesforce Developer (Sparkybit, Ukraine), Павел Усольцев, Salesforce Developer (VRP Consulting, Belarus),

поделятся рецептом того самого зелья (читай:советами), как работать с Apex и оставаться спокойными.

Программа Salesforce Meetup #8

Откроет событие Александр Богомаз , основатель Salesforce Community Forum в Украине. Он расскажет, как развивается Сообщество в Украине и какими темпами растет популярность технологий среди айтишников.

, основатель Salesforce Community Forum в Украине. Он расскажет, как развивается Сообщество в Украине и какими темпами растет популярность технологий среди айтишников. Владимир Баюл и Павел Усольцев поделятся лучшими практиками работы c Apex, уделят внимания моментам, которые будут полезны разработчикам от уровня junior до senior.

После выступления спикеров - атмосферная afterparty в духе мультфильмов Тима Бертона!

Зарегистрироваться на митап можно по ссылке.

Количество место ограничено!