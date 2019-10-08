Salesforce Meetup “Salesforce best practices. Developer tips and tricks”

Дата проведения:
31.10.2019
Место проведения:
Бесплатно
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- Дата: 31 октября 2019 г.
- Время: 19:00 – 21:00
- Место: офис VRP Consulting в Минске, ул. Фр. Скорины, 2
- Участие: бесплатно
- Все вопросы по телефону: +375 25 751 97 01
Belarusian Salesforce Community продолжает развивать международное сотрудничество, объединяя Salesforce-экспертов из разных стран.
И уже следующий митап в Минске мы проведем совместно с Salesforce Community Ukraine!
В самый мистический день года - 31 октября, в 19:00, наши спикеры:
- Александр Богомаз, Salesforce Developer (Sparkybit, Ukraine),
- Владимир Баюл, Salesforce Developer (Sparkybit, Ukraine),
- Павел Усольцев, Salesforce Developer (VRP Consulting, Belarus),
поделятся рецептом того самого зелья (читай:советами), как работать с Apex и оставаться спокойными.
Программа Salesforce Meetup #8
- Откроет событие Александр Богомаз, основатель Salesforce Community Forum в Украине. Он расскажет, как развивается Сообщество в Украине и какими темпами растет популярность технологий среди айтишников.
- Владимир Баюл и Павел Усольцев поделятся лучшими практиками работы c Apex, уделят внимания моментам, которые будут полезны разработчикам от уровня junior до senior.
После выступления спикеров - атмосферная afterparty в духе мультфильмов Тима Бертона!
Зарегистрироваться на митап можно по ссылке.
Количество место ограничено!
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