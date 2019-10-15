Social Media Minsk

Крупнейшая конференция по продвижению в социальных сетях уже во второй раз пройдет 16-17 ноября в Минске. Организатором конференции является digital-агентство Ragoo Creative.

На конференции выступят 9 спикеров — это известные SMM-специалисты и маркетологи с легендарными кейсами, представители самих социальных сетей. Как обещают организаторы, в программе конференции - только максимально полезные и столь же максимально применимые доклады. Среди спикеров - только практики. После насыщенного дня участников конференции ждет жаркая after-party с бесплатными напитками. Второй день конференции – день воркшопов, участники которых смогут разобрать свои проекты со спикерами конференции.

Ключевыми темами конференции станут продажи через контент, как взломать умную ленту и получить высокий виральный охват, психология влияния в маркетинге и максимально эффективные инструменты продвижения. Приглашенные эксперты обсудят дела на SMM-рынке Беларуси и поделятся опытом по выбору грамотных подрядчиков в наших реалиях.

Среди анонсированных спикеров Алексей Ткачук (проектный директор Setters), Алекс Волков (создатель сообщества SMM Маяк, экс-директор по развитию TargetHunter.), Ян Сташкевич (сооснователь Ragoo Creative, экс-руководитель SMM-отдела в "Трансформатор"), Владимир Лоцманов (эксперт по маркетингу в соцсетях, стратегический директор TargetHunter), Роман Зарипов, основатель рекламного агентства Out Digital (тот парень, который придумал сервис аренды букетов на 8 марта и 14 февраля и превратил деда из Химок в звезду Инстаграма), Роман Бордунов, SMM-менеджер Aviasales, Макс Белоусов (эксперт digital и стратегического маркетинга).

Всем участникам организаторы предоставят массу возможностей для эффективного нетворкинга. Здесь соберутся специалисты интернет-маркетинга, SMM, PR, рекламы и организации мероприятий, журналисты, фрилансеры, блогеры, владельцы бизнеса. Знакомьтесь с полезными людьми, партнерьтесь, находите работу мечты — все это будет 16 ноября в кинотеатре “Октябрь” (пр. Независимости 73) с 10 до 19 часов.

Билеты можно купить на сайте