PHP Meetup #30

Пришла осень, и пора собраться в теплой обстановке для обсуждения актуального вопроса из мира PHP разработки. В этот раз мы обсудим всего одну, но глобальную, тему:

Статический анализ в PHP: Новиков Александр (Spiral Scout)

Инструменты для статического анализа стали практически стандартом в PHP проектах. Нет-нет да и используется локально или в CI какой-нибудь psalm, phan, phpcs или еще что-нибудь.

Но о скольких инструментах вы знаете? А сколько из них использовали на практике?

Всего их порядка ста: локальные, облачные, на PHP и на Go, занимающиеся поиском багов, проблем со стилем, мест для рефакторинга и тд.

Как разобраться в этом многообразии и как выбрать правильные инструменты для ваших задач?

Специально для юбилейного PHPofBy #30 я возьмем живой open source проект и прогоним его через все инструменты, через которые возможно (а через которые невозможно - обсудим почему).

Во время выступления Александр поделится:

- кратким описанием каждого их них

- сравнением похожих

- механизмами их работы

- своим впечатлением, рекомендациями и кейсами использования.