Найм иностранцев, должности по ЕТКС в IT, отпуска и больничные

Дата проведения:
Место проведения:
5 ноября в 19:00 в Willing hotel (ул. Ленина, 50) эксперты “Делай Свое Дело” проведут бесплатный мастер-класс для CEO IT-компаний.
Мы расскажем о:
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Найме иностранных сотрудников:
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можно/нельзя, что надо учесть;
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что прописать в договоре;
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как перевести деньги сотруднику.
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Должности в IT в новых условиях - все по ЕТКС и где можно сделать маневр в сторону реальности.
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Отпуска и больничные в IT компаниях: на что обратить внимание.
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Воинский учет и Охрана труда.
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Корпоративные карты:
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что можно, а что нельзя;
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интересные кейсы из практики.
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Мастер-класс бесплатный для руководителей IT-компаний по предварительной регистрации с обязательным подтверждением организатора*.
*Организатор имеет право отказать в участии тем, кто не регистрировался на мастер-класс или пришел вместо заявленного человека.
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