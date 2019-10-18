Найм иностранцев, должности по ЕТКС в IT, отпуска и больничные

5 ноября в 19:00 в Willing hotel (ул. Ленина, 50) эксперты “Делай Свое Дело” проведут бесплатный мастер-класс для CEO IT-компаний.



Мы расскажем о:

Найме иностранных сотрудников:

можно/нельзя, что надо учесть; что прописать в договоре; как перевести деньги сотруднику.



Должности в IT в новых условиях - все по ЕТКС и где можно сделать маневр в сторону реальности. Отпуска и больничные в IT компаниях: на что обратить внимание. Воинский учет и Охрана труда. Корпоративные карты:

что можно, а что нельзя; интересные кейсы из практики.



Мастер-класс бесплатный для руководителей IT-компаний по предварительной регистрации с обязательным подтверждением организатора*.

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