Найм иностранцев, должности по ЕТКС в IT, отпуска и больничные

Дата проведения: 

05.11.2019

Место проведения: 

Бесплатно

5 ноября в 19:00 в Willing hotel (ул. Ленина, 50) эксперты “Делай Свое Дело” проведут бесплатный мастер-класс для CEO IT-компаний.

Мы расскажем о:

  1. Найме иностранных сотрудников: 

    • можно/нельзя, что надо учесть;

    • что прописать в договоре;

    • как перевести деньги сотруднику.

  1. Должности в IT в новых условиях - все по ЕТКС и где можно сделать маневр в сторону реальности.

  2. Отпуска и больничные в IT компаниях: на что обратить внимание. 

  3. Воинский учет и Охрана труда

  4. Корпоративные карты:

    • что можно, а что нельзя;

    • интересные кейсы из практики.

Мастер-класс бесплатный для руководителей IT-компаний по предварительной регистрации с обязательным подтверждением организатора*. 

Зарегистрироваться.

*Организатор имеет право отказать в участии тем, кто не регистрировался на мастер-класс или пришел вместо заявленного человека.

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