IoT-день в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде семинар состоится 19 ноября. На встрече мы дадим краткий обзор основных IoT-решений Microsoft и более подробно остановимся на самом востребованном сейчас продукте линейки – ОС Windows 10 IoT Enterprise, а также, покажем, как работает платформа для быстрого создания IoT-решений Azure IoT Central и технология для «умных» клиентских устройств – Azure IoT Edge.

Программа мероприятия:

1. Решения Microsoft для IoT и встраиваемых устройств. Стратегия Microsoft IoT/Embedded на ближайший год. (Кварта Технологии)

Тенденция к упрощению (Democratization Digital)

Локальное хранение и обработка данных, гибридные решения

Акцент на безопасность

Основные решения линейки Microsoft IoT

2. Windows 10 IoT Enterprise 2019 – без обновлений и перезагрузок! Секреты настройки и специальные возможности. (Кварта Технологии)

Какие возможности блокировок (Lockdown) есть в Windows 10 IoT

Демонстрация процесса настройки и подготовки образа для узкоспециализированных сценариев применения

3. Azure IoT Central и IoT Edge - облачные компоненты IoT (Microsoft) / Лицензирование Windows Embedded/IoT, окончание поддержки Windows 7 – что делать дальше?

4. Сессия вопросов-ответов.