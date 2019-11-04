21 ноября 2019 года Mail.ru Group, крупнейший интернет-холдинг и один из лидеров рынка digital-рекламы в России, проведет в Москве большую конференцию myPerformance Day, посвященную ключевым трендам и инструментам на рынке performance-маркетинга.

Среди спикеров представители AliExpress Russia & Tmall, Amazon, Сбербанк, Циан, Delivery Club, Skyeng, РОЛЬФ, Data Insight, IAB Russia, Mobio, Kokoc Group и MGCom.

Потребности рынка меняются в сторону эффективных инструментов и решений, вложения в которые приносят компаниям понятный и измеримый результат.

Участники расскажут, как отстроиться от конкурентов с помощью эффективного маркетинга, почему важно фокусироваться на развитии технологий и какие стратегии продвижения работают в разных отраслях.

Программа мероприятия доступна по ссылке.

Зарегистрируйтесь на myPerformance Day, количество мест ограничено.