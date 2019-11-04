Конференция по микросервисам и архитектуре, на которой мы не только делимся опытом, но и создаем новые знания.

Мы определяем цель конференции как «распространение имеющихся и создание новых знаний о микросервисах и эволюционной архитектуре». Мы решили пойти дальше принятого формата и в дополнение к докладам, преследующим своей целью распространение знаний, попытаться найти решения еще не решенных проблем в архитектуре.

ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Микросервисная архитектура.

Кейсы применения микросервисов. Моделирование микросервисов. Интеграция в микросервисной архитектуре, как между микросервисами, так и с внешними системами. Переход от монолитной архитектуры к микросервисной. Организационные структуры и микросервисы.

2. Технологии вокруг микросервисов.

Тестирование, развертывание, мониторинг микросервисов. Безопасность в микросервисной архитектуре. Обеспечение надежности в микросервисной архитектуре, Chaos Engineering.

3. Эволюционные архитектуры.