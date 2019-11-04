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Конференция по микросервисам и архитектуре, на которой мы не только делимся опытом, но и создаем новые знания.
Мы определяем цель конференции как «распространение имеющихся и создание новых знаний о микросервисах и эволюционной архитектуре». Мы решили пойти дальше принятого формата и в дополнение к докладам, преследующим своей целью распространение знаний, попытаться найти решения еще не решенных проблем в архитектуре.
ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Микросервисная архитектура.
Кейсы применения микросервисов. Моделирование микросервисов. Интеграция в микросервисной архитектуре, как между микросервисами, так и с внешними системами. Переход от монолитной архитектуры к микросервисной. Организационные структуры и микросервисы.
2. Технологии вокруг микросервисов.
Тестирование, развертывание, мониторинг микросервисов. Безопасность в микросервисной архитектуре. Обеспечение надежности в микросервисной архитектуре, Chaos Engineering.
3. Эволюционные архитектуры.
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