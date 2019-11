26 ноября в Москве пройдет третья конференция Conversations – единственное в России событие, посвященное индустрии голосовых ассистентов, умных колонок и чатботов с искусственным интеллектом.

За год, минувший с первой конференции Conversations, ландшафт рынка разговорного AI существенно изменился – и в России, и в мире. На российской авансцене голосовых ассистентов к Яндекс и Google присоединились Mail.ru и Tinkoff. На глобальном рынке умных колонок китайские компании уверенно теснят первопроходцев – Amazon и Google. Растет число скиллов для голосовых ассистентов: у Alexa от Amazon их уже более 100 тысяч. Бизнес, в том числе и российский, уже не боится экспериментировать с разговорным AI: становится больше кейсов не только в технологически продвинутых индустриях вроде телекома, финтеха, FMCG, маркетинга – осознанное и азартное применение разговорного AI захватывает госкорпорации, ритейл, тревел- и транспортную отрасль.



О чем расскажут хедлайнеры Conversations’19 MSK?

· Голосовые роботы в телекоме. История одного проекта – от пилотных продаж до agile-команды. Мегафон

· Cardi – друг человека. Как мы внедряли голосового бота в страховой компании и что из этого вышло. Cardif

· Приватность пользователей VS голосовые ассистенты. Как не обжечься на российских законах? Maxima Legal

· How to по выбору вендора на разработку чатбота: выбор технологии и организация тендера. Банк Открытие

· Эксперт по краске 24/7: первый чатбот на строительном рынке от Tikkurila. Tikkurila

· Чатбот Нафаня: разработка виртуального помощника с характером для IT-сервиса. Газпромнефть

· Проектирование VUI — команда, задачи, инструменты и процессы. Tortu.io

· Возможности речевой аналитики для быстрой прокачки голосовых роботов: 100% контроль, устранение ошибок, поиск инсайтов. Speech Analytics



Также в программе Conversations’19 MSK

· Voice prospectives for 2020: smart speakers, displays, what's next? Опыт США, Китая, Европы

· Разговорный AI для корпораций: обзвоны, боты и все об автоматизации

· Маркетинг в новых каналах: как правильно использовать voice-хайп и с его помощью повышать известность бренда

· Бюджетирование проекта: как и зачем запускать бота и почему не будет работать все и сразу

· Дискуссия вендоров: борьба технологий или человеческий фактор - что важнее при создании бота?

· Даже у лучших бывают провалы: эпик-фейлы в создании чатботов для клиентов

· NLU-алгоритмы и лайфхаки создания ботов и голосовых навыков

· Технологии умного дома, развитие smart-toys и игровой индустрии, голосовая биометрия, платформы и особенности их применения! И не только!

Место проведения

Loft Hall # 2. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, строение 11 (м. Автозаводская)



Участие

Билеты на конференцию необходимого формата участия можно приобрести на сайте Conversations conversations-ai.com. До 5 ноября действует специальная Early Bird цена со скидкой более 20%