Корпоративный DevOps 2019

Дата проведения: 

26.11.2019

Место проведения: 

Платно

Конференция о DevOps как управленческом подходе и его роли в цифровой трансформации.

Популярность DevOps растет, но какова реальная ценность этого подхода для бизнеса, который сегодня ищет наиболее эффективные способы своей цифровой модернизации.

 

На конференции обсуждаем DevOps с погружением:

  • ИДЕОЛОГИЯ
  • МЕТОДЫ
  • ОПЫТ

В программе:

  • Экспертные доклады
  • Выступления
  • с разбором кейсов
  • Мастер-классы
  • Семинары

Место проведения: Москва, Россия, Новоданиловская набережная, 6

Стоимость участия: 12 900 - 15 900 рос. руб.

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