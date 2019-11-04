Корпоративный DevOps 2019

Конференция о DevOps как управленческом подходе и его роли в цифровой трансформации.

Популярность DevOps растет, но какова реальная ценность этого подхода для бизнеса, который сегодня ищет наиболее эффективные способы своей цифровой модернизации.

На конференции обсуждаем DevOps с погружением:

ИДЕОЛОГИЯ

МЕТОДЫ

ОПЫТ

В программе:

Экспертные доклады

Выступления

с разбором кейсов

Мастер-классы

Семинары

Место проведения: Москва, Россия, Новоданиловская набережная, 6

Стоимость участия: 12 900 - 15 900 рос. руб.