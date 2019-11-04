Корпоративный DevOps 2019

Дата проведения:
26.11.2019
Место проведения:
Платно
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Конференция о DevOps как управленческом подходе и его роли в цифровой трансформации.
Популярность DevOps растет, но какова реальная ценность этого подхода для бизнеса, который сегодня ищет наиболее эффективные способы своей цифровой модернизации.
На конференции обсуждаем DevOps с погружением:
- ИДЕОЛОГИЯ
- МЕТОДЫ
- ОПЫТ
В программе:
- Экспертные доклады
- Выступления
- с разбором кейсов
- Мастер-классы
- Семинары
Место проведения: Москва, Россия, Новоданиловская набережная, 6
Стоимость участия: 12 900 - 15 900 рос. руб.
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