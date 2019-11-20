Вступаем в ПВТ: юридические и налоговые нюансы

Дата проведения: 

10.12.2019

Место проведения: 

Бесплатно

Собираетесь вступать в ПВТ? Хотите знать, на что обратить внимание в первую очередь? Или просто ищите экспертов, которые ответят на ваши вопросы?

Во вторник 10 декабря специалисты бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело и юридической компании REVERA расскажут, что важно учесть руководителям перед вступлением в ПВТ.

Мы расскажем о: 

  • практике вступления в ПВТ в 2018-2019 годах,
  • подготовке бизнес-проекта - его юридических и экономических аспектах,
  • распределении затрат при переходе в ПВТ,
  • покупке услуг у иностранных контрагентов: как это делать и что учитывать,
  • последствиях применения льгот по ФСЗН и подоходному налогу без согласия сотрудников.

Мастер-класс бесплатный для руководителей IT-компаний по предварительной регистрации с обязательным подтверждением организатора. Организатор имеет право отказать в участии тем, кто не регистрировался на мастер-класс или пришел вместо заявленного человека.

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