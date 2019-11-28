IT Fest для школьников и их родителей

В Беларуси впервые пройдет IT-фестиваль для школьников и их родителей. Встреча с популярным блогером, образовательные лекции, мастер-классы по созданию 3D-моделей, VR-технологии, развлекательная площадка и зона отдыха – эти и многие другие активности ждут гостей фестиваля 7 декабря в Галерее современного искусства «Ў». Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации.

IT Fest – это уникальная возможность для детей познакомиться с современными технологиями и получить знания от экспертов – они просто и интересно расскажут о мире IT. Организаторы приглашают всех детей от 6 до 17 лет, которые хотят получить актуальные знания в области технологий и связать с ними свою будущую профессию.

Подростков ждет ряд мастер-классов. Участники смогут: сделать компьютерную игру, запрограммировать робота, создать уникальную 3D-модель и прикоснуться к космосу с помощью VR-технологий. Самые активные получат ценные призы.

Помимо образовательной части, организаторы подготовили большую развлекательную площадку и зону отдыха для детей разного возраста: выставка IT-проектов, тестирование игр на Scratch и Unity, гонки роботов, компьютерная зона и многое другое.

Будут и приглашенные гости: на сцене выступит популярный блогер, имя которого организаторы держат в секрете.

Мероприятие пройдет в Галерее современного искусства «Ў» по адресу: улица Октябрьская, 19 (вход со двора). Начало – в 12:00.

Организатор фестиваля – школа IT-образования "Айтиландия". Генеральным партнером выступила компания Oxagile – инновационный разработчик продуктов в сфере видео-домена, компьютерного зрения, искусственного интеллекта и машинного обучения.