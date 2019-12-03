Дата проведения:
с 21.02.2020 по 22.02.2020
Место проведения:
Платно
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PyCon Belarus 2020 - 6-ая ежегодная конференция, посвященная Python разработке и data science в Python экосистеме. Мероприятие пройдет 21-22 февраля.
21 февраля - Workshop Day - практические сессии по Python для разработчиков разного уровня.
22 февраля - Conference Day - 2 потока докладов про разработку на языке Python и Data Science.
Первые спикеры и воркшопы уже на сайте.
До 11 февраля стоимость билета:
- на день конференции составит 225 BYN вместо 290 BYN;
- на день воркшопов - 90 BYN вместо 130 BYN.
Также можно приобрести Combo-билет на 2 дня конференции за 270 BYN.
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