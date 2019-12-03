PyCon Belarus 2020

Дата проведения: 

с 21.02.2020 по 22.02.2020

Место проведения: 

Платно

PyCon Belarus 2020 - 6-ая ежегодная конференция, посвященная Python разработке и data science в Python экосистеме. Мероприятие пройдет 21-22 февраля.

21 февраля - Workshop Day  - практические сессии по Python для разработчиков разного уровня.

22 февраля - Conference Day - 2 потока докладов  про разработку на языке Python и Data Science. 

Первые спикеры и воркшопы уже на сайте.

До 11 февраля стоимость билета:

  • на день конференции составит 225 BYN вместо 290 BYN;
  • на день воркшопов - 90 BYN вместо 130 BYN.

Также можно приобрести Combo-билет на 2 дня конференции за 270 BYN.

Место проведения: Минск, SPACE, ул.Октябрьская 16/4

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