ProfsoUX – это главная ежегодная конференция для UX-профессионалов в России. ProfsoUX 2020 пройдет 29 февраля в Санкт-Петербурге и станет 9-ой конференцией в истории события.

В программу входят несколько одновременных треков докладов и небольшие мастер-классы. Выступать на ProfsoUX приезжают специалисты топовых ИТ-компаний страны, узкопрофильные эксперты и вдохновляющие спикеры. Доклады отбираются на конкурсной основе и проходят подготовку и предварительные прослушивания программным комитетом.

ProfsoUX пользуется вниманием зарубежных экспертов. Среди докладчиков прошлых лет: Эрик Райс - автор знаменитой книги «Usable Usability», Гиацинт Брайанд – дизайнер из Facebook, Скотт Салливан - UX-директор из Цинциннати, выступавший дизайн-ментором в хакатоне Apple и другие.

Важная часть ProfsoUX – это общение и особая вдохновляющая атмосфера. Участники собираются на конференцию не только, чтобы послушать доклады, а за новым зарядом энергии, ощущением большого сообщества, интересными знакомствами и встречами со старыми коллегами и друзьями. Партнеры события дополняют внепрограммное время конкурсами и розыгрышами, а спикеры еще долго ведут дискуссии и отвечают на вопросы в холлах площадки.

Завершает конференцию неформальная after party, где все посетители могут поговорить в расслабленной обстановке.

Открыта регистрация. Ранним пташкам – ранние билеты. Дополнительные скидки можно получить, если вы студент или аспирант, работаете в компании-члене РУССОФТ или захватите с собой 2 друзей.