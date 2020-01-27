Hyperledger Meetup Minsk

Дата проведения:
06.02.2020
Место проведения:
Бесплатно
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6 февраля 2020 года в Imaguru Startup HUB при поддержке PixelPlex пройдет встреча, посвященная Hyperledger, на которой будут подняты актуальные темы и проблемы приватных блокчейнов.
Что вы получите от участия:
- Узнаете об основных бизнес кейсах и фрейморках Hyperledger
- Увидите демонстрацию проекта, разработанного PixelPlex на Hyperledger Fabric
- Сможете пообщаться с ведущими блокчейн разработчиками
- Узнаете последние новости из мира блокчейна
- Обсудите проблемы регулирования блокчейн бизнеса
- Узнаете о проблемах программирования на Hyperledger Fabric и секреты их решения
Кому точно стоит прийти:
- Бизнесменам
- Инвесторам
- Разработчикам
- Всем, кто интересуется ИТ
Спикеры:
- Алексей Долгов, сооснователь Delphium Group (https://delphium.ch/)
- Александр Бондарь, партнер в SBH Law Offices (https://sbh-partners.com/)
- Виктор Пуляк, CTO в PixelPlex (https://pixelplex.io/)
- Никита Латкович, ведущий разработчик в PixelPlex
- Алексей Дулуб, CEO в PixelPlex
- Антон Куличкин, член совета экспертов Ассоциации Технологии Распределенных Реестров (http://blockchainbelarus.by/)
- Юлия Гущина, отдел развития блокчейн бизнеса в PixelPlex
В программe:
- 19:00-19:30 - презентация “Анализ бизнес кейса TradeLens”, Алексей Долгов.
- 19.30 - 20:20 - презентация и демо “Цифровой документооборот на Hyperledger Fabric”, Виктор Пуляк и Никита Латкович.
- 20:20 - 20:50 - презентация “Юридические аспекты использования приватных блокчейнов в бизнесе”, Александр Бондарь.
- 20:50 - 21:20 - панельная дискуссия “Будущее приватных блокчейнов” Алексей Дулуб, Антон Куличкин, Александр Бондарь. Модератор дискуссии - Юлия Гущина.
Мероприятие бесплатно, нужно лишь зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/ufQbuzhXnrsgCtBp7
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