Hyperledger Meetup Minsk

6 февраля 2020 года в Imaguru Startup HUB при поддержке PixelPlex пройдет встреча, посвященная Hyperledger, на которой будут подняты актуальные темы и проблемы приватных блокчейнов.

Что вы получите от участия:

Узнаете об основных бизнес кейсах и фрейморках Hyperledger

Увидите демонстрацию проекта, разработанного PixelPlex на Hyperledger Fabric

Сможете пообщаться с ведущими блокчейн разработчиками

Узнаете последние новости из мира блокчейна

Обсудите проблемы регулирования блокчейн бизнеса

Узнаете о проблемах программирования на Hyperledger Fabric и секреты их решения

Кому точно стоит прийти:

Бизнесменам

Инвесторам

Разработчикам

Всем, кто интересуется ИТ

Спикеры:

Алексей Долгов, сооснователь Delphium Group (https://delphium.ch/)

Александр Бондарь, партнер в SBH Law Offices (https://sbh-partners.com/)

Виктор Пуляк, CTO в PixelPlex (https://pixelplex.io/)

Никита Латкович, ведущий разработчик в PixelPlex

Алексей Дулуб, CEO в PixelPlex

Антон Куличкин, член совета экспертов Ассоциации Технологии Распределенных Реестров (http://blockchainbelarus.by/)

Юлия Гущина, отдел развития блокчейн бизнеса в PixelPlex

В программe:

19:00-19:30 - презентация “Анализ бизнес кейса TradeLens”, Алексей Долгов.

19.30 - 20:20 - презентация и демо “Цифровой документооборот на Hyperledger Fabric”, Виктор Пуляк и Никита Латкович.

20:20 - 20:50 - презентация “Юридические аспекты использования приватных блокчейнов в бизнесе”, Александр Бондарь.

20:50 - 21:20 - панельная дискуссия “Будущее приватных блокчейнов” Алексей Дулуб, Антон Куличкин, Александр Бондарь. Модератор дискуссии - Юлия Гущина.

Мероприятие бесплатно, нужно лишь зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/ufQbuzhXnrsgCtBp7