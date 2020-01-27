Hyperledger Meetup Minsk

Дата проведения: 

06.02.2020

Место проведения: 

Бесплатно

6 февраля 2020 года в Imaguru Startup HUB при поддержке PixelPlex пройдет встреча, посвященная Hyperledger, на которой будут подняты актуальные темы и проблемы приватных блокчейнов.

Что вы получите от участия:

  • Узнаете об основных бизнес кейсах и фрейморках Hyperledger
  • Увидите демонстрацию проекта, разработанного PixelPlex на Hyperledger Fabric
  • Сможете пообщаться с ведущими блокчейн разработчиками 
  • Узнаете последние новости из мира блокчейна 
  • Обсудите проблемы регулирования блокчейн бизнеса
  • Узнаете о проблемах программирования на Hyperledger Fabric и секреты их решения

Кому точно стоит прийти: 

  • Бизнесменам
  • Инвесторам
  • Разработчикам 
  • Всем, кто интересуется ИТ 

Спикеры:

  • Алексей Долгов, сооснователь Delphium Group (https://delphium.ch/)
  • Александр Бондарь, партнер в SBH Law Offices (https://sbh-partners.com/) 
  • Виктор Пуляк, CTO в PixelPlex (https://pixelplex.io/)
  • Никита Латкович, ведущий разработчик в PixelPlex
  • Алексей Дулуб, CEO в PixelPlex 
  • Антон Куличкин, член совета экспертов Ассоциации Технологии Распределенных Реестров (http://blockchainbelarus.by/)
  • Юлия Гущина, отдел развития блокчейн бизнеса в PixelPlex 

В программe:

  • 19:00-19:30 - презентация “Анализ бизнес кейса TradeLens”, Алексей Долгов.
  • 19.30 - 20:20 - презентация и демо “Цифровой документооборот на Hyperledger Fabric”, Виктор Пуляк и Никита Латкович.
  • 20:20 - 20:50 - презентация “Юридические аспекты использования приватных блокчейнов в бизнесе”,  Александр Бондарь.
  • 20:50 - 21:20 - панельная дискуссия “Будущее приватных блокчейнов” Алексей Дулуб, Антон Куличкин, Александр Бондарь. Модератор дискуссии - Юлия Гущина.

Мероприятие бесплатно, нужно лишь зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/ufQbuzhXnrsgCtBp7

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