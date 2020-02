ZaDeploy Meetup#1

DevOps Survival Camp Meetup

19.02.2020

Meetup, предшествующий запуску и анонсирующий новый курс на выживание от создателей тренинга Rubizza: ZaDeploy Survival Camp!

ZaDeploy — курс экстремального обучения DevOps-инженеров "c нуля". За 3 месяца студенты пройдут огонь, воду и медные кластеры облачных технологий, освоят микросервисную архитектуру и узнают о тонкостях автоматизации приложений и систем, методологии IT Infrastructure Library и принципе Continiuous Delivery/Continiuous Integration. Обучение бесплатное, сразу после завершения курса выпускники школы будут готовы к трудоустройству и работе на реальных проектах. Но есть одно но — надо выжить в жестких условиях непрерывного отбора самых мотивированных студентов.

Во время митапа можно будет узнать все подробности программы и авторской методологии курса, а также пообщаться с преподавателями.

Программа

18:00 — 18:30 Регистрация и Welcome Coffee

18:30 — 19.20 Николай Стаканов, System Architect Cloud and DevOps в EPAM Systems

DevOps in the wild

Спикер расскажет, зачем нужны девопс инженеры, с чего все начиналось и куда движется, поговорит о DevTestSecOps, site reliability и System engineering. И затронет важный момент: что вас ждет, когда вы станете DevOps-специалистами.

19:20 — 20:10 Арсений Петрович, DevOps-архитектор в Altoros

Extending Kubernetes Cluster

В рамках доклада будет рассмотрен ряд эффективных тулов для деплоймента, мониторинга и тестирования, которые применяются Kubernetes DevOps-специалистами для улучшения и автоматизации управления кластером. Это будет интересно и полезно как экспертам, непосредственно сталкивающимся с развёртыванием и управлением локальными Kubernetes кластерами, так и тем, кто использует управляемые решения вроде EKS, AKS, GKE.

20:10 — 20:30 Кофе-пауза

20:30 — 21:20 Левон Авакян, WoT GameLogic Lead в Wargaming

Микросервисы: за и против

В своем докладе спикер расскажет о том, что такое микросервисная архитектура, какие плюсы и минусы у микросервисов. А также поговорит о сложностях в оперировании микросервисами и как их можно решать.

21:20 — 22:00 Сергей Сергиенко, профессиональный тренер, автор курсов Engineering Excellence и Coding Dojo

DevOps is the key to Engineering Happiness

In this talk speaker will review and explain basic principles of hygienic compliance to development process as well as best engineering practices for successful delivery, survey 12 disciplines that contribute to reliability of your organization, with no regards to technology stack, including: CI/CD, TDD, Test Automation, Code Standards, Architectural aspects and so on. Answering the question, how to build your own framework to measure and monitor efficiency of your engineering setup and infrastructure. Speaker will also explain that it’s important to build your own Engineering culture. We'll see how DevOps could play a role of a clue, to put together all aspects of delivery and make delivery organization happy. And introduce the new concept of Engineering Happiness.

Встреча пройдет в хабе SUP по адресу: г.Минск, проспект Машерова, 11/1.

Начало в 18:00

Регистрация обязательна