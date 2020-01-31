B Venture. Итоги 2019

4 февраля при поддержке Агентства по международному развитию USAID вместе со всеми представителями стартап и венчурной экосистем будем подводить итоги 2019 года и обсудим перспективы дальнейшего развития венчурной экосистемы в Беларуси.

2019 ознаменован запуском первого акселератора TechMinsk, который готов вложить в проекты до 50 000 долларов. Все больше стартапов участвуют в международных соревнованиях и заслуженно получают внимание иностранных инвесторов. Плох тот стартап, который не думает о масштабировании бизнеса. Но и плоха та юрисдикция, которая не дает возможности проводить сделки на родине стартапа.

Какие изменения произошли в 2019 году для улучшения стартап и венчурной экосистемы Беларуси, как игроки рынка влияют на текущую ситуацию в стране и какие цели хотят реализовать в 2020. А ещё поговорим об основных мифах и легендах венчурной экосистемы.

Спикеры (список уточняется):

Красовский Дмитрий Анатольевич, Министерство экономики Республики Беларусь

Александр Бондарь, SBH law offices

Дмитрий Примак, ОАО "Белагропромбанк"

Виктор Денисевич, Зубр Капитал

Юрий Шлаганов, Flint Capital

Сергей Муханов, Volat Capital

Кирилл Голуб, Angels Band

Гмырак Виталий Николаевич, РИУП "Технопарк БНТУ "Политехник"

Юлия Кавецкая, Банк Развития Республики Беларусь

Ольга Кузнецова, Европейский банк реконструкции и развития

Специальные гости:

Евгений Бессчастнов, Founder of Blinger.io

Андрей Мирошниченко, Специалист по построению экспертных сообществ

Дмитрий Коневцев, Директор 1-го департамента по разработке ПО IBA Group

Вопросы:

Краткое подведение итогов 2019 года. События на государственном уровне, которые влияют на венчурную экосистему Беларуси и ее дальнейшее развитие. Какие изменения законодательства были в 2019, планируются в 2020 году. Венчурные инвестиции 2019 года в Беларуси и структурирование сделки по законодательству Беларуси. Объем инвестиций в Беларуси.а) Сколько сейчас членов в Angels Band. Ангельские инвестиции: объем, что нового, за какими стратапами тщательно наблюдаете, тренды в мире. Чего не хватает проектам? Развитие региона помогает ли развитию конкуренции в Минске? Какие перспективы у регионов? Сделки в 2019 году. EBAN: что происходило в 2019, как развиваются, мероприятия?б) Инвестиционные фонды. Какие результаты? Деньги есть, где взять стратапы. Как повышать уровень стартапов. Минимум, чтобы фонды обратили внимание на стартап. Традиционное финансирование и развитие венчурной экосистемы.а) Финансовые организации: перспективы в РБ. Реализованные программы в 2019. Что необходимо сделать в 2020 году игрокам рынка для развития?б) Банковский сектор: коворкинги, инкубаторы. Что дальше и зачем это необходимо традиционной банковской системе? Новое десятилетие - новые предприниматели. Бизнес-инкубаторы на базе университетов. Истории успеха 2019 года. Предпринимательство - приобретенный или врожденный навык? Как влияет внешняя среда и окружение? Чего не хватает для молодежи? Мифы и легенды 2019 Все плохие стартапы попадают в рай, а хорошие - туда куда хотят. Первый акселлератор TechMinsk: уникальный опыт для Беларуси. Истории успеха и акселерационные программы. Чего не хватает в Беларуси для большего роста стартапов.

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