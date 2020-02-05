Дата проведения:
31.03.2020
Место проведения:
Бесплатно
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31 марта в Минске будет проходить бизнес-конференция "CRM и продажи" – 1000 участников, 5 часов отборного контента, топовые бизнесмены и море общения с потенциальными партнерами и клиентами.
Как развивать свой бизнес, повысить продажи и автоматизировать работу? Мы собрали для вас лучшие кейсы и примеры из реальной практики.
Спикеры конференции:
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Матвей Кардаш, директор по развитию amoCRM
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Екатерина Уколова, основатель компании Oy-li
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Дмитрий Митенков, основатель компании Лидфактор
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Ольга Бужан, директор по маркетингу Микро Лизинг
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Андрей Цыган, основатель бюро бизнес архитектуры “Pushka.biz”
Минск, концертный зал Prime Hall (пр-т. Победителей, 65), 10:00.
Количество мест ограничено!
Бесплатные билеты по ссылке.
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