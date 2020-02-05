31 марта в Минске будет проходить бизнес-конференция "CRM и продажи" – 1000 участников, 5 часов отборного контента, топовые бизнесмены и море общения с потенциальными партнерами и клиентами.

Как развивать свой бизнес, повысить продажи и автоматизировать работу? Мы собрали для вас лучшие кейсы и примеры из реальной практики.

Спикеры конференции:

Матвей Кардаш, директор по развитию amoCRM

Екатерина Уколова, основатель компании Oy-li

Дмитрий Митенков, основатель компании Лидфактор

Ольга Бужан, директор по маркетингу Микро Лизинг

Андрей Цыган, основатель бюро бизнес архитектуры “Pushka.biz”

Минск, концертный зал Prime Hall (пр-т. Победителей, 65), 10:00.

Количество мест ограничено!

Бесплатные билеты по ссылке.