"Engineering Happiness" conference by Ruby-community

21 марта Ruby-разработчики Беларуси и зарубежья соберутся на конференцию, посвященную инженерному счастью. Организаторами выступает SUP. community hub и BRUG — сообщество Ruby-разработчиков Беларуси, которому в этом году исполняется 10 лет.

Событие будет интересно всем, кто использует в работе Ruby и Ruby on Rails, а также задумывается о том, как работать с большим удовольствием, меньшим выгоранием и сохраненным work&life balance. Считается, что язык программирования Ruby во многом ориентирован на то, чтобы разработчики были продуктивными и счастливыми. Об этом и поговорим. В программе — 7 международных спикеров, панельная дискуссия, bar talks и нетворкинг на afterparty.

Сейчас можно приобрести early bird билеты по цене 30 рублей (доступны до 24 февраля).

Программа (будет дополнено):

Maxim Gordienok (Bergen, Hordaland, Norway)

Founder at goscore

Topic: "Is there anywhere a pure engineer happiness: from outsourcing to product?"

“You'll be able to know more about my way from the outsourcing engineer to product developer. Could you be happy being a cog in the wheel? Is there a real freedom in working on your own? How could developer day become a little bit better? What will give and take away your own product?”

Язык выступления — английский.

Torsten Ruger (Antskog , Finland)

Experienced Ruby Specialist

Topic: "Ruby-x, the community's ruby implementation"

“Ruby has long been adamant about promoting developer happiness. Ruby-x is a ruby implementation that aims to be as much about happiness and fulfillment. By being implemented in Ruby, by being democratically open source. Also Ruby-x is the first implementation to implement a compiler, not interpreter, thus hoping to solve the speed issue as well. Ruby-x is still incomplete, but functioning, and with your help can grow up and shine."

Язык выступления — английский.

Oleksander Simonov (Kyiv, Ukraine)

CEO и CTO Amoniac OÜ

Topic: "Кубернитизация разработки — что, где, когда?"

"Я расскажу вообще, что это такое — Kubernetes. Какой принцип работы и как его готовить. Мы поговорим о том, где это все следует использовать, чем это упростит жизнь, процессы и принципы разработки. А также подискутируем, когда же следует его использовать, использовать ли готовых провайдеров или создавать свой."

Язык выступления — русский.

Yevhen Kuzminov (Kharkiv, Ukraine)

Web Team Leader (Ruby/Blockchain) at MobiDev

Topic: "Primitive technology" Ruby web app: no gems, no Rails, no mercy!"

"Most of us know how to do a web app without Rails. But what would it look like to do even without Sinatra, DRY gems, all the Rack middlewares, and any other external Gem? Let's make "Don't Try This at Home" journey into 100 LoC minimal blog, Sockets, Threads, HTTP protocol internals, homemade Routing, simplistic background job processing and other "under the hood" aspects of any real app!"

Язык выступления — английский.

Встреча пройдет в хабе SUP по адресу г.Минск проспект Машерова, 11/1.

Сайт конфренции brug.by

Регистрация обязательна